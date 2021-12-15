https://ria.ru/20211215/podderzhka-1763871739.html

Количество получивших поддержку от Подмосковья компаний МСП удвоилось

Количество получивших поддержку от Подмосковья компаний МСП удвоилось - РИА Новости, 15.12.2021

Количество получивших поддержку от Подмосковья компаний МСП удвоилось

Количество компаний малого бизнеса, которые получили поддержку от Московской области, удвоилось в текущем году, сообщила министр инвестиций, промышленности и... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:50

2021-12-15T15:50

2021-12-15T15:53

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Количество компаний малого бизнеса, которые получили поддержку от Московской области, удвоилось в текущем году, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.По ее словам, министерство на все эти меры поддержки направило около 4,5 млрд рублей.Также она отметила, что в этом году министерство перевело в электронный вид предоставление семи мер поддержки, субсидий.

https://ria.ru/20210713/sudsidii-1741112316.html

московская область (подмосковье)

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экономика, московская область (подмосковье)