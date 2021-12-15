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Количество получивших поддержку от Подмосковья компаний МСП удвоилось
Количество получивших поддержку от Подмосковья компаний МСП удвоилось - РИА Новости, 15.12.2021
Количество получивших поддержку от Подмосковья компаний МСП удвоилось
Количество компаний малого бизнеса, которые получили поддержку от Московской области, удвоилось в текущем году, сообщила министр инвестиций, промышленности и... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:50
2021-12-15T15:50
2021-12-15T15:53
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Количество компаний малого бизнеса, которые получили поддержку от Московской области, удвоилось в текущем году, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.По ее словам, министерство на все эти меры поддержки направило около 4,5 млрд рублей.Также она отметила, что в этом году министерство перевело в электронный вид предоставление семи мер поддержки, субсидий.
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экономика, московская область (подмосковье)