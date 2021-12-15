https://ria.ru/20211215/podderzhka-1763859545.html
Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми
Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми - РИА Новости, 15.12.2021
Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми
Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что в ближайшие годы российским властям необходимо выстроить... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:14
2021-12-15T15:14
2021-12-15T15:14
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что в ближайшие годы российским властям необходимо выстроить целостную систему поддержки детей от рождения до окончания школы."На сегодняшний день адресную помощь от государства получают российские семьи, где растут порядка 7 млн детей. Как уже говорил, задача ближайших лет - выстроить здесь целостную линейку поддержки семей", - сказал Путин.Также Путин сообщил, что за последние годы в стране вдвое сократилась очередь в ясли. "В сфере дошкольного образования за последние годы создано около 180 (тысяч) мест в яслях. Очередь в ясли в целом по стране сократилась вдвое, а в 31 регионе страны этот вопрос решен целиком. Здесь практически каждой семье, в которой растут малыши в возрасте до 3 лет, при необходимости можно устроить в ясли каждого малыша", - добавил Путин.
https://ria.ru/20211108/medvedev-1758080100.html
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общество, владимир путин, россия
Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми
Президент Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми