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Краснодарский край
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Кубанские дети из малообеспеченных семей получат новогодние подарки
Кубанские дети из малообеспеченных семей получат новогодние подарки - РИА Новости, 15.12.2021
Кубанские дети из малообеспеченных семей получат новогодние подарки
Более 145 тысяч детей из малообеспеченных и состоящих на учете семей Краснодарского края получат новогодние подарки, сообщает администрация региона. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:36
2021-12-15T14:39
краснодарский край
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Более 145 тысяч детей из малообеспеченных и состоящих на учете семей Краснодарского края получат новогодние подарки, сообщает администрация региона.Уточняется, что такую задачу поставил губернатор края Вениамин Кондратьев."По программе "Дети Кубани" в 2021 году приобрели подарки для детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Муниципалитеты и спонсоры передадут новогодние наборы детям из многодетных малообеспеченных семей. Таким образом 145,6 тысячи детей получат сладкие новогодние подарки", - говорится в сообщении.Как уточнил глава края, детям доставят подарки волонтеры и соцработники."Новый год – это время, когда каждый ребенок должен получить подарок, даже если родители не всегда могут его вручить. В этом году мы закупили подарки, которые предназначены для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Детям их доставят в канун Нового года волонтеры и социальные работники с соблюдением всех антиковидных мер", – отметил Кондратьев. По его словам, в акции активное участие принимает краевой бизнес.
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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев
14:36 15.12.2021 (обновлено: 14:39 15.12.2021)
 
Кубанские дети из малообеспеченных семей получат новогодние подарки

Более 145 тысяч кубанских детей из малообеспеченных семей получат новогодние подарки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНовогодние подарки. Архивное фото
Новогодние подарки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Более 145 тысяч детей из малообеспеченных и состоящих на учете семей Краснодарского края получат новогодние подарки, сообщает администрация региона.
Уточняется, что такую задачу поставил губернатор края Вениамин Кондратьев.
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"По программе "Дети Кубани" в 2021 году приобрели подарки для детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Муниципалитеты и спонсоры передадут новогодние наборы детям из многодетных малообеспеченных семей. Таким образом 145,6 тысячи детей получат сладкие новогодние подарки", - говорится в сообщении.
Как уточнил глава края, детям доставят подарки волонтеры и соцработники.
"Новый год – это время, когда каждый ребенок должен получить подарок, даже если родители не всегда могут его вручить. В этом году мы закупили подарки, которые предназначены для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Детям их доставят в канун Нового года волонтеры и социальные работники с соблюдением всех антиковидных мер", – отметил Кондратьев. По его словам, в акции активное участие принимает краевой бизнес.

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