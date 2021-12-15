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Вологодская область
https://ria.ru/20211215/ploschadka-1763906474.html
В Вологодской области построят две вертолетные площадки для санавиации
В Вологодской области построят две вертолетные площадки для санавиации - РИА Новости, 15.12.2021
В Вологодской области построят две вертолетные площадки для санавиации
На Вологодчине к 2024 году построят две вертолетные площадки для оперативной доставки тяжелых пациентов в медучреждения, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:42
2021-12-15T17:42
вологодская область
общество
вологда
коронавирус в россии
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ВОЛОГДА, 15 дек – РИА Новости. На Вологодчине к 2024 году построят две вертолетные площадки для оперативной доставки тяжелых пациентов в медучреждения, сообщает пресс-служба правительства области.Вертолетные площадки разместят в Вологде и Череповце на открытых участках, вне жилья и производственных строений, неподалёку от областных больниц."Сегодня для транспортировки пациентов в экстренных случаях используются аэродромы, подходящая ландшафтная местность, а также частные площадки, но это требует дополнительного согласования. Создание специализированных вертолетных площадок повысит доступность скорой медицинской помощи, в особенности возможности экстренного реагирования на случаи болезни системы кровообращения, травм", - приводит пресс-служба слова замгубернатора Ларисы Каманиной.Вологодская область с 2017 года вошла в федеральный проект обеспечения своевременности экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах. За 5 лет количество вылетов санитарной авиации увеличилось со 115 в 2017 году до 400 в 2021 году, рассказала Каманина. 70% доставленных в город пациентов – жители отдаленных и труднодоступных населенных пунктов с катастрофами сердечно-сосудистой системы, остальные – пациентки перинатального центра и дети.
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общество, вологда, коронавирус в россии
17:42 15.12.2021
 

В Вологодской области построят две вертолетные площадки для санавиации

© Фото : Официальный портал Правительства Вологодской области Вертолет санавиации в Вологодкой области
Вертолет санавиации в Вологодкой области - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : Официальный портал Правительства Вологодской области
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 15 дек – РИА Новости. На Вологодчине к 2024 году построят две вертолетные площадки для оперативной доставки тяжелых пациентов в медучреждения, сообщает пресс-служба правительства области.
Вертолетные площадки разместят в Вологде и Череповце на открытых участках, вне жилья и производственных строений, неподалёку от областных больниц.
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"Сегодня для транспортировки пациентов в экстренных случаях используются аэродромы, подходящая ландшафтная местность, а также частные площадки, но это требует дополнительного согласования. Создание специализированных вертолетных площадок повысит доступность скорой медицинской помощи, в особенности возможности экстренного реагирования на случаи болезни системы кровообращения, травм", - приводит пресс-служба слова замгубернатора Ларисы Каманиной.
Вологодская область с 2017 года вошла в федеральный проект обеспечения своевременности экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах. За 5 лет количество вылетов санитарной авиации увеличилось со 115 в 2017 году до 400 в 2021 году, рассказала Каманина. 70% доставленных в город пациентов – жители отдаленных и труднодоступных населенных пунктов с катастрофами сердечно-сосудистой системы, остальные – пациентки перинатального центра и дети.
 
Вологодская областьОбществоВологдаКоронавирус в России
 
 
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