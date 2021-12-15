https://ria.ru/20211215/piar-1763920120.html

США ведут PR-войну вокруг ситуации на Украине, заявил Греф

США ведут PR-войну вокруг ситуации на Украине, заявил Греф - РИА Новости, 15.12.2021

США ведут PR-войну вокруг ситуации на Украине, заявил Греф

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что США ведут большую PR-войну по ситуации вокруг Украины и России, и заявил, что не видит угрозы серьезной эскалации. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T18:22

2021-12-15T18:22

2021-12-15T18:22

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сша

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что США ведут большую PR-войну по ситуации вокруг Украины и России, и заявил, что не видит угрозы серьезной эскалации."Мне тяжело отвечать на такие вопросы, могу только сказать, как это видится из России. Серьезность российского вторжения на Украину видна только из Соединенных Штатов Америки. Из России она не видна, не чувствуется, и мы это все не рассматриваем, как серьезный риск", - ответил он на вопрос про риски в геополитике и якобы напряженность на границе с Украиной, а также их влияние на стоимость акций на российском рынке."Я бы сказал, мы видим это как большая PR-война. Пока у меня нет никаких таких ощущений, что в нашем регионе может что-то такое серьезное произойти. Но вот такая последовательная PR-политика со стороны Соединенных Штатов у нас в России вызывает удивление. Настойчивая такая и продолжительная по времени PR-политика", - продолжил банкир.При этом Греф признался, что не знает, что стоит за такой политикой, но точно не реальное положение дел. "В России мы не чувствуем никакой напряженности, не видим в ближайшее время каких-то серьезных обострений с российской стороны этих тем. Поэтому будем смотреть, как все будет развиваться, я думаю, что это может быть какая-то часть глобальной геополитической игры крупных игроков. Но еще раз повторяю, пока мы не рассматриваем это как какой-то серьезный риск, который может реализоваться", - заключил он.В воскресенье главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии приняли совместное заявление по Украине, в котором призвали Россию к деэскалации ситуации, предупредив, что гипотетическое вторжение в соседнюю страну приведет к серьезным последствиям.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211211/razgrom-1763243274.html

https://ria.ru/20211206/ubezhdenie-1762310296.html

https://ria.ru/20211130/katastrofa-1761370705.html

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