Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/piar-1763920120.html
США ведут PR-войну вокруг ситуации на Украине, заявил Греф
США ведут PR-войну вокруг ситуации на Украине, заявил Греф - РИА Новости, 15.12.2021
США ведут PR-войну вокруг ситуации на Украине, заявил Греф
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что США ведут большую PR-войну по ситуации вокруг Украины и России, и заявил, что не видит угрозы серьезной эскалации. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T18:22
2021-12-15T18:22
в мире
украина
сша
герман греф
сбербанк россии
ситуация на украине
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733450677_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_911c8dbd2810dc4e1ad6cc9e34812162.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что США ведут большую PR-войну по ситуации вокруг Украины и России, и заявил, что не видит угрозы серьезной эскалации."Мне тяжело отвечать на такие вопросы, могу только сказать, как это видится из России. Серьезность российского вторжения на Украину видна только из Соединенных Штатов Америки. Из России она не видна, не чувствуется, и мы это все не рассматриваем, как серьезный риск", - ответил он на вопрос про риски в геополитике и якобы напряженность на границе с Украиной, а также их влияние на стоимость акций на российском рынке."Я бы сказал, мы видим это как большая PR-война. Пока у меня нет никаких таких ощущений, что в нашем регионе может что-то такое серьезное произойти. Но вот такая последовательная PR-политика со стороны Соединенных Штатов у нас в России вызывает удивление. Настойчивая такая и продолжительная по времени PR-политика", - продолжил банкир.При этом Греф признался, что не знает, что стоит за такой политикой, но точно не реальное положение дел. "В России мы не чувствуем никакой напряженности, не видим в ближайшее время каких-то серьезных обострений с российской стороны этих тем. Поэтому будем смотреть, как все будет развиваться, я думаю, что это может быть какая-то часть глобальной геополитической игры крупных игроков. Но еще раз повторяю, пока мы не рассматриваем это как какой-то серьезный риск, который может реализоваться", - заключил он.В воскресенье главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии приняли совместное заявление по Украине, в котором призвали Россию к деэскалации ситуации, предупредив, что гипотетическое вторжение в соседнюю страну приведет к серьезным последствиям.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211211/razgrom-1763243274.html
https://ria.ru/20211206/ubezhdenie-1762310296.html
https://ria.ru/20211130/katastrofa-1761370705.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733450677_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_2eaa69ee1fc35fd1bfa95d75bf79478a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, герман греф, сбербанк россии, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, россия
18:22 15.12.2021
 
США ведут PR-войну вокруг ситуации на Украине, заявил Греф

Глава Сбербанка Греф: США ведут большую PR-войну по ситуации вокруг Украины и России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступает на просветительском марафоне общества "Новое Знание" в Москве
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступает на просветительском марафоне общества Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что США ведут большую PR-войну по ситуации вокруг Украины и России, и заявил, что не видит угрозы серьезной эскалации.
"Мне тяжело отвечать на такие вопросы, могу только сказать, как это видится из России. Серьезность российского вторжения на Украину видна только из Соединенных Штатов Америки. Из России она не видна, не чувствуется, и мы это все не рассматриваем, как серьезный риск", - ответил он на вопрос про риски в геополитике и якобы напряженность на границе с Украиной, а также их влияние на стоимость акций на российском рынке.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря, 09:05
В США отвели Украине полчаса до разгрома в случае конфликта с Россией
"Я бы сказал, мы видим это как большая PR-война. Пока у меня нет никаких таких ощущений, что в нашем регионе может что-то такое серьезное произойти. Но вот такая последовательная PR-политика со стороны Соединенных Штатов у нас в России вызывает удивление. Настойчивая такая и продолжительная по времени PR-политика", - продолжил банкир.
При этом Греф признался, что не знает, что стоит за такой политикой, но точно не реальное положение дел. "В России мы не чувствуем никакой напряженности, не видим в ближайшее время каких-то серьезных обострений с российской стороны этих тем. Поэтому будем смотреть, как все будет развиваться, я думаю, что это может быть какая-то часть глобальной геополитической игры крупных игроков. Но еще раз повторяю, пока мы не рассматриваем это как какой-то серьезный риск, который может реализоваться", - заключил он.
Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 05:50
FT: США убедили Европу поверить во "вторжение" России на Украину
В воскресенье главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии приняли совместное заявление по Украине, в котором призвали Россию к деэскалации ситуации, предупредив, что гипотетическое вторжение в соседнюю страну приведет к серьезным последствиям.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Военнослужащие гвардейского Ивановского воздушно-десантного соединения перед погрузкой на самолет Ил-76МД на аэродроме Таганрог-Центральный в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 01:14
В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
 
В миреУкраинаСШАГерман ГрефСбербанк РоссииСитуация на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктах
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
Лента новостейМолния
Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктахМакрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"