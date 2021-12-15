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Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги

Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги - РИА Новости, 15.12.2021

Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на трехсторонней встрече в Брюсселе подтверждена договоренность с Азербайджаном о перезапуске железной дороги. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T02:22

2021-12-15T02:22

2021-12-15T02:23

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ЕРЕВАН, 15 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на трехсторонней встрече в Брюсселе подтверждена договоренность с Азербайджаном о перезапуске железной дороги."В ходе трехсторонней встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы подтвердили договоренность с президентом Азербайджана о перезапуске железной дороги", - написал Пашинян в Facebook.По его словам, железная дорога будет действовать "в соответствии с международно признанными пограничными и таможенными правилами на принципах взаимности, под суверенитетом и юрисдикцией стран"."Армения получит доступ по железной дороге к Исламской Республике Иран и Российской Федерации. Мы также договорились о продолжении контактов", - отметил Пашинян.

https://ria.ru/20211214/vstrecha-1763750015.html

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в мире, азербайджан, иран, ильхам алиев, шарль мишель, никол пашинян, россия