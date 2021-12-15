https://ria.ru/20211215/perezapusk-1763765463.html
Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги - РИА Новости, 15.12.2021
Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на трехсторонней встрече в Брюсселе подтверждена договоренность с Азербайджаном о перезапуске железной дороги. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T02:22
2021-12-15T02:22
2021-12-15T02:23
в мире
азербайджан
иран
ильхам алиев
шарль мишель
никол пашинян
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155228/43/1552284302_0:256:1323:1000_1920x0_80_0_0_878c9caa8699542ba0ff4e6f2ad2cbd9.jpg
ЕРЕВАН, 15 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на трехсторонней встрече в Брюсселе подтверждена договоренность с Азербайджаном о перезапуске железной дороги."В ходе трехсторонней встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы подтвердили договоренность с президентом Азербайджана о перезапуске железной дороги", - написал Пашинян в Facebook.По его словам, железная дорога будет действовать "в соответствии с международно признанными пограничными и таможенными правилами на принципах взаимности, под суверенитетом и юрисдикцией стран"."Армения получит доступ по железной дороге к Исламской Республике Иран и Российской Федерации. Мы также договорились о продолжении контактов", - отметил Пашинян.
https://ria.ru/20211214/vstrecha-1763750015.html
азербайджан
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155228/43/1552284302_0:28:1323:1020_1920x0_80_0_0_8c02cead7c642d727878a020163cc4ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, иран, ильхам алиев, шарль мишель, никол пашинян, россия
02:22 15.12.2021 (обновлено: 02:23 15.12.2021)
Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
Армения и Азербайджан подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги