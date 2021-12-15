https://ria.ru/20211215/patrony-1763774827.html
Россия поставила в США рекордное количество патронов, сообщили СМИ
Россия поставила в США рекордное количество патронов, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.12.2021
Россия поставила в США рекордное количество патронов, сообщили СМИ
Россия в 2021 году поставила в США патронов для стрелкового оружия на рекордную сумму $157,9 миллиона долларов, несмотря на введённые в этом году санкции,... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T08:44
2021-12-15T08:44
2021-12-15T08:44
экономика
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152761/75/1527617599_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fac98c60f923909836215966b39404a6.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия в 2021 году поставила в США патронов для стрелкового оружия на рекордную сумму $157,9 миллиона долларов, несмотря на введённые в этом году санкции, следует из статьи РБК, опубликованной в понедельник.Согласно данным Бюро переписей США (аналог Росстата), на которые ссылается издание, это почти на 40 миллионов больше, чем в прошлом году, когда отечественные компании ввезли в Штаты патронов на $120 миллионов.Поставки в США - крупнейший рынок сбыта российских патронов для гражданского и спортивного оружия - сильно осложнились в сентябре этого года после того, как в штатах вступили в силу новые санкции, запрещающие импорт патронов из РФ. Контролем исполнения запрета занимается одна из американских спецслужб - Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.Согласно статье РБК, у американских импортеров оставалась "лазейка" - оформить новые разрешения на ввоз патронов из России в промежуток между объявлением санкций 20 августа и их вступлением 7 сентября. Кроме того, продолжают действие текущие контракты, подписанные до ввода новых ограничений. В качестве примера издание приводит Тульский патронный завод, у которого есть действующая лицензия на поставки в США до 2023 года.
https://ria.ru/20211215/bayden-1763716137.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152761/75/1527617599_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9228697176d6ea330492b4aa10fa2bf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия
Россия поставила в США рекордное количество патронов, сообщили СМИ
РБК: Россия поставила в США рекордное количество патронов, несмотря на санкции
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия
в 2021 году поставила в США
патронов для стрелкового оружия на рекордную сумму $157,9 миллиона долларов, несмотря на введённые в этом году санкции, следует из статьи РБК
, опубликованной в понедельник.
Согласно данным Бюро переписей США (аналог Росстата), на которые ссылается издание, это почти на 40 миллионов больше, чем в прошлом году, когда отечественные компании ввезли в Штаты патронов на $120 миллионов.
Поставки в США - крупнейший рынок сбыта российских патронов для гражданского и спортивного оружия - сильно осложнились в сентябре этого года после того, как в штатах вступили в силу новые санкции, запрещающие импорт патронов из РФ. Контролем исполнения запрета занимается одна из американских спецслужб - Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
Согласно статье РБК, у американских импортеров оставалась "лазейка" - оформить новые разрешения на ввоз патронов из России в промежуток между объявлением санкций 20 августа и их вступлением 7 сентября. Кроме того, продолжают действие текущие контракты, подписанные до ввода новых ограничений. В качестве примера издание приводит Тульский патронный завод, у которого есть действующая лицензия на поставки в США до 2023 года.