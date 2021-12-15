https://ria.ru/20211215/patrony-1763774827.html

Россия поставила в США рекордное количество патронов, сообщили СМИ

Россия поставила в США рекордное количество патронов, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.12.2021

Россия поставила в США рекордное количество патронов, сообщили СМИ

Россия в 2021 году поставила в США патронов для стрелкового оружия на рекордную сумму $157,9 миллиона долларов, несмотря на введённые в этом году санкции,... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T08:44

2021-12-15T08:44

2021-12-15T08:44

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия в 2021 году поставила в США патронов для стрелкового оружия на рекордную сумму $157,9 миллиона долларов, несмотря на введённые в этом году санкции, следует из статьи РБК, опубликованной в понедельник.Согласно данным Бюро переписей США (аналог Росстата), на которые ссылается издание, это почти на 40 миллионов больше, чем в прошлом году, когда отечественные компании ввезли в Штаты патронов на $120 миллионов.Поставки в США - крупнейший рынок сбыта российских патронов для гражданского и спортивного оружия - сильно осложнились в сентябре этого года после того, как в штатах вступили в силу новые санкции, запрещающие импорт патронов из РФ. Контролем исполнения запрета занимается одна из американских спецслужб - Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.Согласно статье РБК, у американских импортеров оставалась "лазейка" - оформить новые разрешения на ввоз патронов из России в промежуток между объявлением санкций 20 августа и их вступлением 7 сентября. Кроме того, продолжают действие текущие контракты, подписанные до ввода новых ограничений. В качестве примера издание приводит Тульский патронный завод, у которого есть действующая лицензия на поставки в США до 2023 года.

https://ria.ru/20211215/bayden-1763716137.html

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экономика, сша, россия