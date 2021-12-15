https://ria.ru/20211215/pasporta-1763869940.html
Голикова сообщила о завершении формирования "паспортов здоровья" регионов
Голикова сообщила о завершении формирования "паспортов здоровья" регионов - РИА Новости, 15.12.2021
Голикова сообщила о завершении формирования "паспортов здоровья" регионов
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении формирования паспортов регионов, исходя из их показателей заболеваемости, смертности, образа жизни и... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:46
2021-12-15T15:46
2021-12-15T15:46
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении формирования паспортов регионов, исходя из их показателей заболеваемости, смертности, образа жизни и состояния экологии."Мы провели по всем регионам анализ причин, которые не позволяют добиться улучшения по заболеваемости и смертности в конкретном регионе страны. Сейчас завершаем формирование паспортов 85 регионов: их заболеваемости, смертности, особенности территории, изношенности инфраструктуры, транспортной доступности отдельных населенных пунктов, возрастной структуры, образа жизни, питания и состояния экологии", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ.
https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756629289.html
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия
Голикова сообщила о завершении формирования "паспортов здоровья" регионов
Вице-премьер Голикова сообщила о завершении формирования "паспортов здоровья" регионов