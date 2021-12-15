Премьер Литвы не приняла отставку главы Минтранса из-за "Беларуськалия"
Премьер Литвы Шимоните не приняла отставку глав МИД и Минтранса из-за "Беларуськалия"
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не приняла отставку министра иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса и министра транспорта Марюса Скуодиса, которые подали заявления из-за скандала с продолжающимся транзитом продукции "Беларуськалия" через территорию страны, сообщается на сайте главы кабмина.
Скандал разгорелся после того, как США ввели санкции против белорусской компании "Беларуськалий", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Ландсбергис и Скуодис подали заявления об отставке. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства.
"Два члена правительства подали мне прошение об отставке, решив взять этот репутационный ущерб на себя. Я ценю готовность министров взять на себя ответственность, но не могу с этим согласиться... Я не буду подавать прошения об отставке министров президенту Литовской Республики, и сегодня вечером я убедила министров отозвать свои прошения", - говорится в сообщении.
Шимоните также выразила надежду, что Литва сумеет найти решения сложившейся проблемы на национальном уровне до конца января и что санкции против Белоруссии будут расширены на уровне ЕС.
"Надеюсь, что не позднее 31 января будут представлены все национальные решения сложившейся ситуации, обеспечивающие интересы национальной безопасности государства и минимизирующие финансовые риски. Вместе с тем на уровне ЕС будут сделаны предложения и будет стремление к дальнейшему расширению секторальных санкций против белорусского режима и максимальной синхронизации с санкциями США", - говорится в сообщении.
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