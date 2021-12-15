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Суд отказался заблокировать передачу налоговых деклараций Трампа конгрессу
Суд отказался заблокировать передачу налоговых деклараций Трампа конгрессу - РИА Новости, 15.12.2021
Суд отказался заблокировать передачу налоговых деклараций Трампа конгрессу
Суд в столичном округе Колумбия отказался заблокировать передачу в конгресс налоговых деклараций бывшего президента США Дональда Трампа, свидетельствуют... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T05:45
2021-12-15T05:45
2021-12-15T05:45
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Суд в столичном округе Колумбия отказался заблокировать передачу в конгресс налоговых деклараций бывшего президента США Дональда Трампа, свидетельствуют документы, опубликованные в базе судов.Декларации должны быть предоставлены финансовым ведомством в конгресс по решению генпрокуратуры США. Трамп требовал запретить передачу документов законодателям.Суд, согласно опубликованным документам, счел доводы адвокатов Трампа неубедительными и прекратил производство по делу.
https://ria.ru/20210803/tramp-1744087505.html
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в мире, округ колумбия, сша, дональд трамп
Суд отказался заблокировать передачу налоговых деклараций Трампа конгрессу
Суд отказался заблокировать передачу в конгресс налоговых деклараций Трампа