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Суд отказался заблокировать передачу налоговых деклараций Трампа конгрессу

Суд отказался заблокировать передачу налоговых деклараций Трампа конгрессу - РИА Новости, 15.12.2021

Суд отказался заблокировать передачу налоговых деклараций Трампа конгрессу

Суд в столичном округе Колумбия отказался заблокировать передачу в конгресс налоговых деклараций бывшего президента США Дональда Трампа, свидетельствуют... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T05:45

2021-12-15T05:45

2021-12-15T05:45

в мире

округ колумбия

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Суд в столичном округе Колумбия отказался заблокировать передачу в конгресс налоговых деклараций бывшего президента США Дональда Трампа, свидетельствуют документы, опубликованные в базе судов.Декларации должны быть предоставлены финансовым ведомством в конгресс по решению генпрокуратуры США. Трамп требовал запретить передачу документов законодателям.Суд, согласно опубликованным документам, счел доводы адвокатов Трампа неубедительными и прекратил производство по делу.

https://ria.ru/20210803/tramp-1744087505.html

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в мире, округ колумбия, сша, дональд трамп