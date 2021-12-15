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Горячий Ключ вошел в пятерку популярных направлений для лечебного отдыха

Горячий Ключ вошел в пятерку популярных направлений для лечебного отдыха - РИА Новости, 15.12.2021

Горячий Ключ вошел в пятерку популярных направлений для лечебного отдыха

Город-курорт Горячий Ключ, расположенный в Краснодарском крае, вошел в пятерку самых популярных направлений для лечебного отдыха в 2021 году, сообщает... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:47

2021-12-15T12:47

2021-12-15T12:47

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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Город-курорт Горячий Ключ, расположенный в Краснодарском крае, вошел в пятерку самых популярных направлений для лечебного отдыха в 2021 году, сообщает администрация курорта."Согласно рейтингу, город стал четвертым по востребованности у туристов за прошедшую часть года. В среднем отдыхающие бронировали отели Горячего Ключа на 2,5 ночи стоимостью 1,6 тысячи рублей за сутки", - говорится в сообщении. Рейтинг составил российский портал бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.Уточняется, что туристы бронировали жилье для лечебного отдыха в 2021 году от двух до восьми ночей и тратили на проживание от 1,4 тысячи до 4 тысяч рублей в сутки на семью из трех человек.По данным городских властей, с начала текущего года на курорте краевого уровня отдохнуло свыше 83 тысяч человек, также Горячий Ключ посетило более 115 тысяч однодневных туристов.Главное богатство Горячего Ключа – минеральные воды, позволяющие лечить заболевания органов пищеварения, опоры и движения, нервной системы, обмена веществ, хронические воспалительные заболевания женской и мужской половой сферы, заболевания кожи.На территории города-курорта расположено 4 месторождения минеральных вод, 1 общедоступный питьевой бювет, воды которых используются для ванн и питьевого лечения.

https://ria.ru/20211214/innovatory-1763737920.html

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