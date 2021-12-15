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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211215/omikron-1763918868.html
В Литве обнаружили первые два случая заражения "омикроном"
В Литве обнаружили первые два случая заражения "омикроном" - РИА Новости, 15.12.2021
В Литве обнаружили первые два случая заражения "омикроном"
Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Литве, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу минздрава республики. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T18:12
2021-12-15T18:12
распространение коронавируса
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литва
юар
воз
коронавирус covid-19
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ВИЛЬНЮС, 15 дек - РИА Новости. Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Литве, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу минздрава республики."В Литве выявили два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон", сообщила пресс-служба минздрава республики. Ведомство призывает население ответственно оценить ситуацию и принять все меры для предотвращения распространения этого штамма", - пишет Sputnik.Как отмечает агентство, минздрав призывает литовцев избегать мест скопления людей и сохранять безопасное расстояние, использовать соответствующие средства защиты, предпочтительнее респиратор. При малейших симптомах простуды нужно немедленно изолироваться и сдать тест на коронавирус.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, литва, юар, воз, коронавирус covid-19
18:12 15.12.2021
 
В Литве обнаружили первые два случая заражения "омикроном"

В Литве обнаружили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница бактериологической мобильной лаборатории
Сотрудница бактериологической мобильной лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВИЛЬНЮС, 15 дек - РИА Новости. Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Литве, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.
"В Литве выявили два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон", сообщила пресс-служба минздрава республики. Ведомство призывает население ответственно оценить ситуацию и принять все меры для предотвращения распространения этого штамма", - пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, минздрав призывает литовцев избегать мест скопления людей и сохранять безопасное расстояние, использовать соответствующие средства защиты, предпочтительнее респиратор. При малейших симптомах простуды нужно немедленно изолироваться и сдать тест на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
17:54
Эксперт заявил, что происхождение "омикрона" обусловлено эволюцией
 
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