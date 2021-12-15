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В Литве обнаружили первые два случая заражения "омикроном"

В Литве обнаружили первые два случая заражения "омикроном" - РИА Новости, 15.12.2021

В Литве обнаружили первые два случая заражения "омикроном"

Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Литве, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу минздрава республики. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T18:12

2021-12-15T18:12

2021-12-15T18:12

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ВИЛЬНЮС, 15 дек - РИА Новости. Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Литве, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу минздрава республики."В Литве выявили два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон", сообщила пресс-служба минздрава республики. Ведомство призывает население ответственно оценить ситуацию и принять все меры для предотвращения распространения этого штамма", - пишет Sputnik.Как отмечает агентство, минздрав призывает литовцев избегать мест скопления людей и сохранять безопасное расстояние, использовать соответствующие средства защиты, предпочтительнее респиратор. При малейших симптомах простуды нужно немедленно изолироваться и сдать тест на коронавирус.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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