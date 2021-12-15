https://ria.ru/20211215/omikron-1763913270.html
Эксперт заявил, что происхождение "омикрона" обусловлено эволюцией
Эксперт заявил, что происхождение "омикрона" обусловлено эволюцией - РИА Новости, 15.12.2021
Эксперт заявил, что происхождение "омикрона" обусловлено эволюцией
Появление штамма коронавируса "омикрон" обосновано эволюционно, ни о какой искусственности говорить не приходится, заявил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:54
2021-12-15T17:54
2021-12-15T17:55
общество
коронавирус covid-19
сергей вознесенский
петр чумаков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Появление штамма коронавируса "омикрон" обосновано эволюционно, ни о какой искусственности говорить не приходится, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Ранее в СМИ появилась информация, что вирусолог Петр Чумаков не исключил вероятность того, что штамм "омикрон" был искусственно создан.Комментируя эту теорию, Вознесенский напомнил, что разговоры об возможном искусственном создании COVID-19 ведутся уже два года, но ни одного подтверждающего научно обоснованного труда на эту тему не появилось."Вероятность того, что и вот этот вот штамм ("омикрон" - ред.) имеет искусственное происхождение, на мой взгляд крайне, крайне маловероятна.... То, как себя ведет штамм "омикрон", - это вполне в духе того, к чему, на мой взгляд, должна стремиться эволюция вируса", - отметил он.По словам Вознесенского, любому вирусу для выживания нужно становиться более заразным, но при этом наносить организму меньше вреда, в идеале вызывая бессимптомное носительство. Если человек болеет тяжело и умирает, то умирают все поколения вируса в нем, отметил эксперт."Поэтому эволюционно появление омикрона, с моей точки зрения, вполне обосновано ни о какой искусственности на сегодняшний день говорить не приходится", - добавил он.
https://ria.ru/20211215/koronavirus-1763834316.html
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общество, коронавирус covid-19, сергей вознесенский, петр чумаков
17:54 15.12.2021 (обновлено: 17:55 15.12.2021)
Эксперт заявил, что происхождение "омикрона" обусловлено эволюцией
Доцент РУДН Вознесенский заявил, что происхождение омикрон-штамма обусловлено эволюцией
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Появление штамма коронавируса "омикрон
" обосновано эволюционно, ни о какой искусственности говорить не приходится, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов
(РУДН) Сергей Вознесенский
.
Ранее в СМИ появилась информация, что вирусолог Петр Чумаков
не исключил вероятность того, что штамм "омикрон" был искусственно создан.
Комментируя эту теорию, Вознесенский напомнил, что разговоры об возможном искусственном создании COVID-19
ведутся уже два года, но ни одного подтверждающего научно обоснованного труда на эту тему не появилось.
"Вероятность того, что и вот этот вот штамм ("омикрон" - ред.) имеет искусственное происхождение, на мой взгляд крайне, крайне маловероятна.... То, как себя ведет штамм "омикрон", - это вполне в духе того, к чему, на мой взгляд, должна стремиться эволюция вируса", - отметил он.
По словам Вознесенского, любому вирусу для выживания нужно становиться более заразным, но при этом наносить организму меньше вреда, в идеале вызывая бессимптомное носительство. Если человек болеет тяжело и умирает, то умирают все поколения вируса в нем, отметил эксперт.
"Поэтому эволюционно появление омикрона, с моей точки зрения, вполне обосновано ни о какой искусственности на сегодняшний день говорить не приходится", - добавил он.