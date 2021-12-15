https://ria.ru/20211215/omikron-1763913270.html

Эксперт заявил, что происхождение "омикрона" обусловлено эволюцией

Эксперт заявил, что происхождение "омикрона" обусловлено эволюцией - РИА Новости, 15.12.2021

Эксперт заявил, что происхождение "омикрона" обусловлено эволюцией

Появление штамма коронавируса "омикрон" обосновано эволюционно, ни о какой искусственности говорить не приходится, заявил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:54

2021-12-15T17:54

2021-12-15T17:55

общество

коронавирус covid-19

сергей вознесенский

петр чумаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151067/69/1510676923_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_0a43d2d61f420dcf2d8f315a7764f425.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Появление штамма коронавируса "омикрон" обосновано эволюционно, ни о какой искусственности говорить не приходится, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Ранее в СМИ появилась информация, что вирусолог Петр Чумаков не исключил вероятность того, что штамм "омикрон" был искусственно создан.Комментируя эту теорию, Вознесенский напомнил, что разговоры об возможном искусственном создании COVID-19 ведутся уже два года, но ни одного подтверждающего научно обоснованного труда на эту тему не появилось."Вероятность того, что и вот этот вот штамм ("омикрон" - ред.) имеет искусственное происхождение, на мой взгляд крайне, крайне маловероятна.... То, как себя ведет штамм "омикрон", - это вполне в духе того, к чему, на мой взгляд, должна стремиться эволюция вируса", - отметил он.По словам Вознесенского, любому вирусу для выживания нужно становиться более заразным, но при этом наносить организму меньше вреда, в идеале вызывая бессимптомное носительство. Если человек болеет тяжело и умирает, то умирают все поколения вируса в нем, отметил эксперт."Поэтому эволюционно появление омикрона, с моей точки зрения, вполне обосновано ни о какой искусственности на сегодняшний день говорить не приходится", - добавил он.

https://ria.ru/20211215/koronavirus-1763834316.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, коронавирус covid-19, сергей вознесенский, петр чумаков