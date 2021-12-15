https://ria.ru/20211215/obstrel-1763784081.html
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле - РИА Новости, 15.12.2021
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
Украинские силовики в среду выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики четыре мины калибром 82 миллиметра, заявил журналистам... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T10:07
2021-12-15T10:07
2021-12-15T10:07
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донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
сцкк
старомихайловка
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские силовики в среду выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики четыре мины калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 4.45 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Старомихайловка (окраина Донецка - ред.). Выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра", - сказал журналистам представитель ведомства.
https://ria.ru/20211214/tanki-1763720255.html
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в мире, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, сцкк, старомихайловка, ситуация в днр и лнр
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
Представитель ДНР в СЦКК заявил о минометном обстреле со стороны украинских силовиков