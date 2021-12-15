https://ria.ru/20211215/noutbuk-1763799322.html
Показан ноутбук, который легко отремонтировать
Показан ноутбук, который легко отремонтировать - РИА Новости, 15.12.2021
Показан ноутбук, который легко отремонтировать
Компания Dell показала концепт ноутбука, который гораздо проще отремонтировать, чем современные модели. Устройство с названием Concept Luna, как утверждают его... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:17
2021-12-15T11:17
2021-12-15T11:17
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компьютерные технологии
ноутбуки
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Компания Dell показала концепт ноутбука, который гораздо проще отремонтировать, чем современные модели. Устройство с названием Concept Luna, как утверждают его создатели, еще и гораздо экологичнее в производстве.Концептуальный компьютер разработан в сотрудничестве с Intel. В Concept Luna значительно переработана компоновка ноутбука — например, небольшую материнскую плату разместили в дисплейной крышки лэптопа, тем самым увеличив эффективность пассивного охлаждения.Огромное внимание уделено ремонтопригодности устройства. Ключевые компоненты ноутбука легко демонтировать и заменить или необходимости использовать их в другой аналогичной системе. На полную разборку Concept Luna потребуется полтора часа.О планах выпуска серийной модели в Dell не сообщают. Подчеркивается, что концепт демонстрирует, каким должно быть будущее ноутбуков, созданных по принципу "многократного повторного использования и переработки".
https://ria.ru/20210523/remont-1733367744.html
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технологии, dell, inc., компьютерные технологии, ноутбуки