https://ria.ru/20211215/normalizatsiya-1763899446.html

МИД выразил готовность помогать нормализации отношений Армении и Турции

МИД выразил готовность помогать нормализации отношений Армении и Турции - РИА Новости, 15.12.2021

МИД выразил готовность помогать нормализации отношений Армении и Турции

Москва готова содействовать нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:11

2021-12-15T17:11

2021-12-15T17:19

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Москва готова содействовать нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция и Армения назначат спецпредставителей для нормализации отношений. Он добавил, что будет также открыто чартерное авиасообщение с Ереваном."Мы исходим из того, что нормализация армяно-турецких отношений способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе, помогла бы формированию здоровой атмосферы доверия и добрососедства", - сказала Захарова во время брифинга.По ее словам, Москва приветствует демонстрируемый Анкарой и Ереваном двусторонний диалог для обсуждения проблематики нормализации, а назначение сторонами для этих целей спецпредставителей логично и разумно."Россия готова всячески этому процессу содействовать", - добавила Захарова.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

https://ria.ru/20211215/razminirovanie-1763770597.html

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в мире, армения, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия