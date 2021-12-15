https://ria.ru/20211215/netesov-1763943148.html

Владимир Нетесов: воронежцев ждут новые меры поддержки в условиях пандемии

Владимир Нетесов: воронежцев ждут новые меры поддержки в условиях пандемии - РИА Новости, 15.12.2021

Владимир Нетесов: воронежцев ждут новые меры поддержки в условиях пандемии

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов в интервью РИА Новости рассказал о том, какие меры поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T20:26

2021-12-15T20:26

2021-12-15T20:26

экономика

интервью

воронеж

воронежская область

воронежская областная дума

владимир нетесов

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Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов в интервью РИА Новости рассказал о том, какие меры поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии будут приняты депутатами в следующем году.- Владимир Иванович, расскажите об итогах работы Воронежской облдумы в уходящем году. Как принятые парламентом законопроекты отразятся на жизни региона?— Принятые в течение 2021 года законодательные акты позволили внедрить новые и усовершенствовать уже имеющиеся меры поддержки разных слоев населения — семей с детьми, людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, школьников и студентов, а также предпринимателей. В частности, депутаты согласовали поправки в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Воронежской области", которые предоставят субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим поддерживающую этот сегмент инфраструктуру, новую форму поддержки — гарантийную, что облегчит им доступ к кредитным и иным финансовым ресурсам.В конце года депутаты одобрили изменения в закон Воронежской области "О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления", направленные, в том числе, на укрепление собственной доходной базы органов местного самоуправления. Мы согласовали передачу в бюджеты городских округов 5% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за счет чего дополнительные доходы бюджетов городских округов составят в 2022 году почти 381 миллион рублей, часть которых по предварительной договоренности будет направлена на развитие предпринимательской активности на местах.В течение года утверждаем изменения в перечень особо значимых инвестиционных проектов, которые могут претендовать на налоговые и иные льготы. В частности, весной согласовали налоговые преференции для инвестпроектов агропромышленного сектора общей стоимостью почти 4,5 миллиардов рублей. Благодаря реализации этих проектов будет создано почти 450 новых рабочих мест, а по завершении инвестиционной фазы областной бюджет будет ежегодно получать порядка 1 миллиарда рублей. Важно отметить, что, в целях снижения уровня дотационности нашего региона и увеличения налоговых и неналоговых доходов в области, регулярно пересматриваем список льгот, отменяя неэффективные.— В апреле этого года дума усовершенствовала закон о наказах избирателей, упростив процедуру их инициирования и оформления. Насколько важным для депутатов стало это нововведение?— Считаю корректировки в закон о наказах избирателей, которые являются одной из форм выражения и реализации интересов населения, одними из ключевых в этом году. Новый механизм исполнения наказов поможет более эффективно и оперативно решать проблемы избирателей, укрепляя их связь с депутатским корпусом.Летом этого года в регионе прошли сотни встреч с лидерами общественного мнения, "круглые столы" и обсуждения в районных центрах, городских округах и сельских поселениях, по итогам которых собрано более 25 тысяч наказов. Так что в следующем году постараемся решить гораздо больше проблем избирателей. В ходе обсуждения корректировок бюджета на ближайшие три года накануне первого чтения главного финансового документа предложения жителей были направлены в правительство региона для изучения профильными департаментами. Это самая финансово емкая, но приоритетная часть депутатских инициатив, точные параметры расходов по которой только предстоит расписать.- На этой неделе областная дума приняла бюджет региона на следующий год. В чем его особенность, если сравнивать с бюджетом этого года?- Уже второй год подряд главный финансовый документ формируется в непростых условиях пандемии. Но мы видим, что собственные доходы региональной казны растут. По прогнозу, налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2022 году увеличатся по сравнению с оценкой 2021 года более, чем на 5 миллиардов рублей — со 102,9 миллиарда до 108 миллиардов рублей. Это говорит об эффективном и сбалансированном подходе к финансово-экономическим вопросам в регионе, что позволяет уверенно смотреть в завтрашний день.Предварительно депутаты подробно рассмотрели статьи бюджета – каждый в своей сфере, подготовили замечания. Подчеркну, что документ сбалансирован по доходам и расходам, реален к исполнению, в нем нет скрытых дефицитов. Главное, что в нем в полном объеме заложены необходимые средства на исполнение всех социальных обязательств, рост зарплаты бюджетников, реализацию национальных проектов. Предусмотрены существенные средства на борьбу с пандемией. Но значительный объем ресурсов, сопоставимый с уровнем текущего года, выделяется и на развитие области: строительство инфраструктурных объектов, развитие сети автодорог, в том числе в сельской местности, господдержку предприятий агропромышленного комплекса.- На 2022 год региональным парламентом анонсирована разработка новых региональных мер господдержки для пострадавших от антиковидных ограничений отраслей. Расскажите об этих мерах.— Да, сейчас идет работа над целым пакетом новых мер поддержки. В частности, депутаты предлагают предусмотреть дополнительную стимулирующую меру поддержки для медиков, непосредственно работающих с больными новой коронавирусной инфекцией, в виде бесплатного предоставления один раз в год восстановительного санаторно-курортного лечения в течение двух недель за счет средств бюджета области.Проходит экспертизу проект закона, касающийся поправок в региональный закон о налоге на имущество организаций. В его рамках планируется поддержка как арендаторов в объектах торговли и бизнес-центрах, так и владельцев этих объектов. Рассматриваются несколько вариантов снижения налоговых ставок для предприятий из пострадавших отраслей, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. Выпадающие доходы бюджета региона по этой статье могут составить от 300 миллионов до 1 миллиарда рублей, но мы считаем важным оперативно принять решение по данному вопросу и поддержать предпринимательское сообщество. Обсуждаем меры поддержки и для автотранспортных предприятий Воронежа и области. Еще одна инициатива касается снижения или отсрочки арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые располагаются в объектах муниципального или областного имущества.Очень важно оперативно разработать правовую базу региона и законодательно закрепить условия выполнения этой "антивирусной" программы. И мы к этому готовы. Также совместно с представителями бизнес-сообщества будем вести мониторинг эффективности предпринимаемых усилий, чтобы в случае необходимости оперативно дополнить пакет региональных мер, направленных на дальнейшую стабилизацию экономической ситуации в области.

https://ria.ru/20211115/byudzhet-1759069826.html

https://ria.ru/20211126/voronezh-1760984820.html

https://ria.ru/20211022/podderzhka-1755823996.html

https://ria.ru/20210922/netesov-1751369658.html

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экономика, интервью, воронеж, воронежская область, воронежская областная дума, владимир нетесов