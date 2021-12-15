https://ria.ru/20211215/neft-1763831922.html

В России снизится пошлина на экспорт нефти

В России снизится пошлина на экспорт нефти - РИА Новости, 15.12.2021

В России снизится пошлина на экспорт нефти

Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 ноября по 14 декабря составила 75,75 доллара за баррель после 82,45 доллара за баррель месяцем ранее; пошлина... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:37

2021-12-15T13:37

2021-12-15T13:41

экономика

цены на нефть

нефть

министерство финансов рф (минфин россии)

urals

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 ноября по 14 декабря составила 75,75 доллара за баррель после 82,45 доллара за баррель месяцем ранее; пошлина на экспорт нефти из России с 1 января понизится на 30,8 доллара и составит 46,7 доллара за тонну, следует из материалов на сайте Минфина РФ.Такое ощутимое снижение размера пошлины связано с налоговым маневром в нефтяной отрасли, в рамках которого величина пошлины ежегодно с 2019 года снижается на 1/6 часть от ее полного значения."Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 ноября 2021 года по 14 декабря 2021 года составила 75,75205 доллара за баррель или 553,0 доллара за тонну. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2022 года понизится на 30,8 доллара и составит 46,7 доллара за тонну", - говорится в сообщении министерства.В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 77,5 доллара за тонну.Пошлина на светлые нефтепродукты и масла снизится до 14 долларов с 23,2 доллара за тонну, на темные - до 46,7 доллара с 77,5 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина понизится до 14 доллара за тонну с 23,2 доллара, а прямогонного (нафты) - до 25,5 доллара с 42,6 доллара за тонну.Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составит с 1 января 120,8 доллара против 168,8 доллара месяцем ранее, на чистые фракции СУГ - 108,7 долларов против 135 доллара, а на кокс - снизится до 3 долларов за тонну с 5 доллара.

https://ria.ru/20211214/neft-1763595747.html

https://ria.ru/20211215/tpu-1763648081.html

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экономика, цены на нефть, нефть, министерство финансов рф (минфин россии), urals, россия