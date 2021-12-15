https://ria.ru/20211215/nato-1763893494.html
В МИД заявили, что НАТО верить нельзя
В МИД заявили, что НАТО верить нельзя - РИА Новости, 15.12.2021
В МИД заявили, что НАТО верить нельзя
Словам НАТО верить нельзя, Москва будет ориентироваться на конкретные действия, свои предложения российская сторона направила, заявила официальный представитель РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:53
2021-12-15T16:53
2021-12-15T16:57
москва
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Словам НАТО верить нельзя, Москва будет ориентироваться на конкретные действия, свои предложения российская сторона направила, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ровно потому, что словам, которые мы слышим от стран НАТО и непосредственно от Альянса, верить нельзя - потому что делами они не подкреплены - мы будем ориентироваться на конкретные их действия. Свои предложения мы отправили, будем ориентироваться на практическую реакцию", - сказала Захарова на брифинге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, мария захарова
16:53 15.12.2021 (обновлено: 16:57 15.12.2021)
В МИД заявили, что НАТО верить нельзя
Представитель МИД Захарова заявила, что заявления НАТО не подкреплены делами