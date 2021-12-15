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Информация от СВР помогает упредить различные кризисы, заявил Нарышкин
Информация от СВР помогает упредить различные кризисы, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.12.2021
Информация от СВР помогает упредить различные кризисы, заявил Нарышкин
Информация, добываемая и анализируемая Службой внешней разведки России, позволяет предсказать, а иногда и упредить возникновение и развитие кризисных ситуаций,... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T09:00
2021-12-15T09:00
безопасность
германия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Информация, добываемая и анализируемая Службой внешней разведки России, позволяет предсказать, а иногда и упредить возникновение и развитие кризисных ситуаций, заявил директор СВР Сергей Нарышкин."С особым вниманием мы относимся к прогностической деятельности. Благо нам есть с кого брать пример в ней", - сказал Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря.Нарышкин напомнил, что советская разведка, невзирая на подчас проявляемое недоверие Сталина, докладывала тому весьма точные данные о наступательных планах гитлеровской Германии."Причем речь не только о дате и направлениях немецкого удара. Запущенные Гитлером разрушительные процессы внутри немецкого общества, прежде всего сознательное насаждение идеи германской исключительности, уже в 1930-х годах позволяли сделать вывод о неизбежности попыток Германии обеспечить себе "жизненное пространство" за счет нашей страны", - сказал Нарышкин. Происходившее тогда хорошо понимали в разведке, отметил он.По словам директора СВР, загодя разглядеть подобные признаки надвигающейся угрозы и верно их интерпретировать – это важнейшая задача разведки, а одно из высших ее достижений – "спрогнозировать на основе развития объективных международных тенденций планы геополитических соперников еще до того, как они примут ясные и строгие очертания для них самих"."Сегодня профессионалы, работающие в Службе внешней разведки России, с особым тщанием и применением самых современных методов добывают и анализируют информацию, позволяющую предсказать, а иногда и упредить возникновение и развитие кризисных ситуаций. И, как показывает время, на наши выводы можно положиться", - сказал Нарышкин.
https://ria.ru/20211215/maniya-1763774028.html
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безопасность, германия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
09:00 15.12.2021
 
Информация от СВР помогает упредить различные кризисы, заявил Нарышкин

Глава СВР Нарышкин заявил, что информация от разведки помогает упредить различные кризисы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Информация, добываемая и анализируемая Службой внешней разведки России, позволяет предсказать, а иногда и упредить возникновение и развитие кризисных ситуаций, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
"С особым вниманием мы относимся к прогностической деятельности. Благо нам есть с кого брать пример в ней", - сказал Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря.
Нарышкин напомнил, что советская разведка, невзирая на подчас проявляемое недоверие Сталина, докладывала тому весьма точные данные о наступательных планах гитлеровской Германии.
"Причем речь не только о дате и направлениях немецкого удара. Запущенные Гитлером разрушительные процессы внутри немецкого общества, прежде всего сознательное насаждение идеи германской исключительности, уже в 1930-х годах позволяли сделать вывод о неизбежности попыток Германии обеспечить себе "жизненное пространство" за счет нашей страны", - сказал Нарышкин. Происходившее тогда хорошо понимали в разведке, отметил он.
По словам директора СВР, загодя разглядеть подобные признаки надвигающейся угрозы и верно их интерпретировать – это важнейшая задача разведки, а одно из высших ее достижений – "спрогнозировать на основе развития объективных международных тенденций планы геополитических соперников еще до того, как они примут ясные и строгие очертания для них самих".
"Сегодня профессионалы, работающие в Службе внешней разведки России, с особым тщанием и применением самых современных методов добывают и анализируют информацию, позволяющую предсказать, а иногда и упредить возникновение и развитие кризисных ситуаций. И, как показывает время, на наши выводы можно положиться", - сказал Нарышкин.
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 08:29
Нарышкин рассказал о мании преследования у предателей из разведки
 
БезопасностьГерманияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Россия
 
 
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