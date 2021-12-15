https://ria.ru/20211215/naryshkin-1763776109.html

Информация от СВР помогает упредить различные кризисы, заявил Нарышкин

Информация от СВР помогает упредить различные кризисы, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.12.2021

Информация от СВР помогает упредить различные кризисы, заявил Нарышкин

Информация, добываемая и анализируемая Службой внешней разведки России, позволяет предсказать, а иногда и упредить возникновение и развитие кризисных ситуаций,... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T09:00

2021-12-15T09:00

2021-12-15T09:00

безопасность

германия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Информация, добываемая и анализируемая Службой внешней разведки России, позволяет предсказать, а иногда и упредить возникновение и развитие кризисных ситуаций, заявил директор СВР Сергей Нарышкин."С особым вниманием мы относимся к прогностической деятельности. Благо нам есть с кого брать пример в ней", - сказал Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря.Нарышкин напомнил, что советская разведка, невзирая на подчас проявляемое недоверие Сталина, докладывала тому весьма точные данные о наступательных планах гитлеровской Германии."Причем речь не только о дате и направлениях немецкого удара. Запущенные Гитлером разрушительные процессы внутри немецкого общества, прежде всего сознательное насаждение идеи германской исключительности, уже в 1930-х годах позволяли сделать вывод о неизбежности попыток Германии обеспечить себе "жизненное пространство" за счет нашей страны", - сказал Нарышкин. Происходившее тогда хорошо понимали в разведке, отметил он.По словам директора СВР, загодя разглядеть подобные признаки надвигающейся угрозы и верно их интерпретировать – это важнейшая задача разведки, а одно из высших ее достижений – "спрогнозировать на основе развития объективных международных тенденций планы геополитических соперников еще до того, как они примут ясные и строгие очертания для них самих"."Сегодня профессионалы, работающие в Службе внешней разведки России, с особым тщанием и применением самых современных методов добывают и анализируют информацию, позволяющую предсказать, а иногда и упредить возникновение и развитие кризисных ситуаций. И, как показывает время, на наши выводы можно положиться", - сказал Нарышкин.

https://ria.ru/20211215/maniya-1763774028.html

германия

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безопасность, германия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия