https://ria.ru/20211215/narusheniya-1763917240.html

СК заявил, что руководство "СДС-Уголь" знало о нарушениях на "Листвяжной"

СК заявил, что руководство "СДС-Уголь" знало о нарушениях на "Листвяжной" - РИА Новости, 15.12.2021

СК заявил, что руководство "СДС-Уголь" знало о нарушениях на "Листвяжной"

Высшее руководство компании "СДС-Уголь" знало, что на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области грубо нарушается промышленная безопасность, сообщил представитель РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T18:08

2021-12-15T18:08

2021-12-15T18:08

происшествия

кемеровская область

кемерово

следственный комитет россии (ск рф)

сдс-уголь

жкх

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 15 дек - РИА Новости. Высшее руководство компании "СДС-Уголь" знало, что на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области грубо нарушается промышленная безопасность, сообщил представитель следствия в суде.Центральный районный суд Кемерово в среду избирает меру пресечения новым фигурантам уголовного дела о ЧП на "Листвяжной". Владельцу шахты, председателю совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаилу Федяеву предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия. Гендиректору и техническому директору компании Геннадию Алексееву и Антону Якутову, а также главному инженеру ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолию Лобанову инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц."Высшее руководство холдинга "СДС-Уголь" было осведомлено о том, что на шахте "Листвяжная" допускаются грубые нарушения мер промышленной безопасности, в том числе и повлекшие тяжкие последствия. Более того, из этой справки следует, что применяются меры к сокрытию доказательств, то есть задними числами формируются отчеты о выделении средств на закупку средств безопасности и относящиеся к этим мерам", - сказал представитель СК на заседании об избрании меры пресечения Федяеву, ссылаясь на то, что имеется справка-меморандум по телефонным переговорам, которые состоялись 28 ноября 2021 года между гендиректором Алексеевым и одним из сотрудников "СДС-Уголь".

https://ria.ru/20211215/listvyazhnaya-1763886654.html

кемеровская область

кемерово

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происшествия, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), сдс-уголь, жкх, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе