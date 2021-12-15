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СК заявил, что руководство "СДС-Уголь" знало о нарушениях на "Листвяжной"
СК заявил, что руководство "СДС-Уголь" знало о нарушениях на "Листвяжной" - РИА Новости, 15.12.2021
СК заявил, что руководство "СДС-Уголь" знало о нарушениях на "Листвяжной"
Высшее руководство компании "СДС-Уголь" знало, что на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области грубо нарушается промышленная безопасность, сообщил представитель РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T18:08
2021-12-15T18:08
происшествия
кемеровская область
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
сдс-уголь
жкх
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 15 дек - РИА Новости. Высшее руководство компании "СДС-Уголь" знало, что на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области грубо нарушается промышленная безопасность, сообщил представитель следствия в суде.Центральный районный суд Кемерово в среду избирает меру пресечения новым фигурантам уголовного дела о ЧП на "Листвяжной". Владельцу шахты, председателю совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаилу Федяеву предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия. Гендиректору и техническому директору компании Геннадию Алексееву и Антону Якутову, а также главному инженеру ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолию Лобанову инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц."Высшее руководство холдинга "СДС-Уголь" было осведомлено о том, что на шахте "Листвяжная" допускаются грубые нарушения мер промышленной безопасности, в том числе и повлекшие тяжкие последствия. Более того, из этой справки следует, что применяются меры к сокрытию доказательств, то есть задними числами формируются отчеты о выделении средств на закупку средств безопасности и относящиеся к этим мерам", - сказал представитель СК на заседании об избрании меры пресечения Федяеву, ссылаясь на то, что имеется справка-меморандум по телефонным переговорам, которые состоялись 28 ноября 2021 года между гендиректором Алексеевым и одним из сотрудников "СДС-Уголь".
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кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), сдс-уголь, жкх, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
18:08 15.12.2021
 
СК заявил, что руководство "СДС-Уголь" знало о нарушениях на "Листвяжной"

СК: руководство "СДС-Уголь" знало о нарушениях промышленной безопасности на "Листвяжной"

© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 15 дек - РИА Новости. Высшее руководство компании "СДС-Уголь" знало, что на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области грубо нарушается промышленная безопасность, сообщил представитель следствия в суде.
Центральный районный суд Кемерово в среду избирает меру пресечения новым фигурантам уголовного дела о ЧП на "Листвяжной". Владельцу шахты, председателю совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаилу Федяеву предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия. Гендиректору и техническому директору компании Геннадию Алексееву и Антону Якутову, а также главному инженеру ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолию Лобанову инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
"Высшее руководство холдинга "СДС-Уголь" было осведомлено о том, что на шахте "Листвяжная" допускаются грубые нарушения мер промышленной безопасности, в том числе и повлекшие тяжкие последствия. Более того, из этой справки следует, что применяются меры к сокрытию доказательств, то есть задними числами формируются отчеты о выделении средств на закупку средств безопасности и относящиеся к этим мерам", - сказал представитель СК на заседании об избрании меры пресечения Федяеву, ссылаясь на то, что имеется справка-меморандум по телефонным переговорам, которые состоялись 28 ноября 2021 года между гендиректором Алексеевым и одним из сотрудников "СДС-Уголь".
Владелец СДС-Уголь Михаил Федяев в суде по делу об аварии на шахте Листвяжной - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 16:31
Хозяин шахты "Листвяжная" не признал вину
 
ПроисшествияКемеровская областьКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)СДС-УгольЖКХАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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