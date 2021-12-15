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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211215/mozg-1763769191.html
Опасность коронавируса для мозга
В Минздраве рассказали о вреде коронавируса для мозга - РИА Новости, 15.12.2021
Опасность коронавируса для мозга
Коронавирус воздействует на мозг человека, что в период постковидного синдрома вызывает раздражительность, одышку и частичную амнезию. Об этом в интервью РБК... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T06:07
2021-12-15T15:13
распространение коронавируса
зураб кекелидзе
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Коронавирус воздействует на мозг человека, что в период постковидного синдрома вызывает раздражительность, одышку и частичную амнезию. Об этом в интервью РБК рассказал главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.Пациент, как объяснил специалист, вначале не осознает, что "плохого COVID принес". Однако, отметил он, на самом деле переболевший "неправильно оценивает свои функции".Частичная потеря памяти — характерный симптом для тех, кто перенес заболевание. Люди начинают забывать те или иные слова. Кроме того, у выздоровевших пациентов наблюдается раздражительность.Психиатр также упомянул спортсменов, у которых появляется одышка через несколько минут после начала интенсивных занятий, чего до болезни не наблюдалось.Кекелидзе подчеркнул, что во время заболевания коронавирусом нарушается гематоэнцефалический барьер, защищающий нервную ткань от циркулирующих в крови микроорганизмов, токсинов, клеточных и гуморальных факторов иммунной системы, которые воспринимают ткань мозга как чужеродную.Ранее стало известно, что к самым распространенным последствиям коронавируса относят тревожные расстройства, которые, в свою очередь, приводят к значительному росту проблем психического и когнитивного здоровья в мире. Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) — это болезнь, характеризующаяся постоянным, чрезмерным и нереалистичным беспокойством о повседневных вещах. По данным Всемирной организации здравоохранения, ГТР является шестой по частоте причиной утраты трудоспособности. В мире от этого недуга страдает более 300 миллионов человек.В России третий день подряд регистрируют менее 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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зураб кекелидзе, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:07 15.12.2021 (обновлено: 15:13 15.12.2021)
 
В Минздраве рассказали о вреде коронавируса для мозга

Психиатр Минздрава Кекелидзе: постковидный симптом проявляется как одышка или амнезия

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач рассматривает снимки томограммы головного мозга
Врач рассматривает снимки томограммы головного мозга - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Коронавирус воздействует на мозг человека, что в период постковидного синдрома вызывает раздражительность, одышку и частичную амнезию. Об этом в интервью РБК рассказал главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.
Пациент, как объяснил специалист, вначале не осознает, что "плохого COVID принес". Однако, отметил он, на самом деле переболевший "неправильно оценивает свои функции".
Частичная потеря памяти — характерный симптом для тех, кто перенес заболевание. Люди начинают забывать те или иные слова. Кроме того, у выздоровевших пациентов наблюдается раздражительность.
Психиатр также упомянул спортсменов, у которых появляется одышка через несколько минут после начала интенсивных занятий, чего до болезни не наблюдалось.
Кекелидзе подчеркнул, что во время заболевания коронавирусом нарушается гематоэнцефалический барьер, защищающий нервную ткань от циркулирующих в крови микроорганизмов, токсинов, клеточных и гуморальных факторов иммунной системы, которые воспринимают ткань мозга как чужеродную.
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Ранее стало известно, что к самым распространенным последствиям коронавируса относят тревожные расстройства, которые, в свою очередь, приводят к значительному росту проблем психического и когнитивного здоровья в мире. Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) — это болезнь, характеризующаяся постоянным, чрезмерным и нереалистичным беспокойством о повседневных вещах. По данным Всемирной организации здравоохранения, ГТР является шестой по частоте причиной утраты трудоспособности. В мире от этого недуга страдает более 300 миллионов человек.
В России третий день подряд регистрируют менее 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
 
Распространение коронавирусаЗураб КекелидзеРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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