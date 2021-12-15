https://ria.ru/20211215/morozy-1763813442.html
Жителей Иркутской области предупредили о морозе до минус 56 градусов
Жителей Иркутской области предупредили о морозе до минус 56 градусов - РИА Новости, 15.12.2021
Жителей Иркутской области предупредили о морозе до минус 56 градусов
Резкое похолодание с морозом до минус 56 градусов прогнозируется на севере Приангарья ночью 16 декабря, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:10
2021-12-15T12:10
2021-12-15T12:12
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148528/06/1485280684_0:118:3076:1848_1920x0_80_0_0_9b4e01df352cdbb9e4d57501d1c32083.jpg
ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Резкое похолодание с морозом до минус 56 градусов прогнозируется на севере Приангарья ночью 16 декабря, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.МЧС в Иркутской области предупредил жителей региона о резком похолодании. В Иркутске и пригороде температура опустится ночью 16 декабря до минус 26 градусов."В северных районах ночью минус 41-46 градусов, местами минус 51-56 градусов, днем минус 31-36 градусов, местами до минус 41 градуса", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники МЧС усилили работу с населением по предупреждению пожаров. В частном секторе проводятся подворовые обходы, проверяются эксплуатация электрооборудования и соблюдение правил эксплуатации печей. На особом контроле места проживания неблагополучных и многодетных семей, а также лиц, находящихся в социально-опасном положении. Оперативные группы будут следить за безопасностью водителей на трассе и при необходимости готовы оказать им экстренную помощь.
https://ria.ru/20211214/qr-kod-1763655963.html
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148528/06/1485280684_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_7b39cf118fa9f129619e7279b6acda9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
12:10 15.12.2021 (обновлено: 12:12 15.12.2021)
Жителей Иркутской области предупредили о морозе до минус 56 градусов
На севере Иркутской области ожидаются морозы до минус 56 градусов