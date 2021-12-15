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Жителей Иркутской области предупредили о морозе до минус 56 градусов

Жителей Иркутской области предупредили о морозе до минус 56 градусов - РИА Новости, 15.12.2021

Жителей Иркутской области предупредили о морозе до минус 56 градусов

Резкое похолодание с морозом до минус 56 градусов прогнозируется на севере Приангарья ночью 16 декабря, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:10

2021-12-15T12:10

2021-12-15T12:12

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

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ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Резкое похолодание с морозом до минус 56 градусов прогнозируется на севере Приангарья ночью 16 декабря, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.МЧС в Иркутской области предупредил жителей региона о резком похолодании. В Иркутске и пригороде температура опустится ночью 16 декабря до минус 26 градусов."В северных районах ночью минус 41-46 градусов, местами минус 51-56 градусов, днем минус 31-36 градусов, местами до минус 41 градуса", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники МЧС усилили работу с населением по предупреждению пожаров. В частном секторе проводятся подворовые обходы, проверяются эксплуатация электрооборудования и соблюдение правил эксплуатации печей. На особом контроле места проживания неблагополучных и многодетных семей, а также лиц, находящихся в социально-опасном положении. Оперативные группы будут следить за безопасностью водителей на трассе и при необходимости готовы оказать им экстренную помощь.

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иркутская область

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иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода