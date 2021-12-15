Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/morozy-1763813442.html
Жителей Иркутской области предупредили о морозе до минус 56 градусов
Жителей Иркутской области предупредили о морозе до минус 56 градусов - РИА Новости, 15.12.2021
Жителей Иркутской области предупредили о морозе до минус 56 градусов
Резкое похолодание с морозом до минус 56 градусов прогнозируется на севере Приангарья ночью 16 декабря, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:10
2021-12-15T12:12
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148528/06/1485280684_0:118:3076:1848_1920x0_80_0_0_9b4e01df352cdbb9e4d57501d1c32083.jpg
ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Резкое похолодание с морозом до минус 56 градусов прогнозируется на севере Приангарья ночью 16 декабря, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.МЧС в Иркутской области предупредил жителей региона о резком похолодании. В Иркутске и пригороде температура опустится ночью 16 декабря до минус 26 градусов."В северных районах ночью минус 41-46 градусов, местами минус 51-56 градусов, днем минус 31-36 градусов, местами до минус 41 градуса", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники МЧС усилили работу с населением по предупреждению пожаров. В частном секторе проводятся подворовые обходы, проверяются эксплуатация электрооборудования и соблюдение правил эксплуатации печей. На особом контроле места проживания неблагополучных и многодетных семей, а также лиц, находящихся в социально-опасном положении. Оперативные группы будут следить за безопасностью водителей на трассе и при необходимости готовы оказать им экстренную помощь.
https://ria.ru/20211214/qr-kod-1763655963.html
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148528/06/1485280684_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_7b39cf118fa9f129619e7279b6acda9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
12:10 15.12.2021 (обновлено: 12:12 15.12.2021)
 
Жителей Иркутской области предупредили о морозе до минус 56 градусов

На севере Иркутской области ожидаются морозы до минус 56 градусов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМолодой человек на улице Москвы в морозный день
Молодой человек на улице Москвы в морозный день - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Резкое похолодание с морозом до минус 56 градусов прогнозируется на севере Приангарья ночью 16 декабря, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
МЧС в Иркутской области предупредил жителей региона о резком похолодании. В Иркутске и пригороде температура опустится ночью 16 декабря до минус 26 градусов.
"В северных районах ночью минус 41-46 градусов, местами минус 51-56 градусов, днем минус 31-36 градусов, местами до минус 41 градуса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники МЧС усилили работу с населением по предупреждению пожаров. В частном секторе проводятся подворовые обходы, проверяются эксплуатация электрооборудования и соблюдение правил эксплуатации печей. На особом контроле места проживания неблагополучных и многодетных семей, а также лиц, находящихся в социально-опасном положении. Оперативные группы будут следить за безопасностью водителей на трассе и при необходимости готовы оказать им экстренную помощь.
Главный Дед Мороз России - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 14:00Распространение коронавируса
Российский Дед Мороз рассказал, что у него есть QR-код
 
Иркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Погода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктах
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
Лента новостейМолния
Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктахМакрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"