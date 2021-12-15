https://ria.ru/20211215/moroz-1763806820.html

Москвичей предупредили о 20-градусных морозах

Москвичей предупредили о 20-градусных морозах - РИА Новости, 15.12.2021

Москвичей предупредили о 20-градусных морозах

Понижение температуры в Москве начнется в начале следующей недели, возможны 20-градусные морозы, снегопады пойдут на убыль, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T11:46

2021-12-15T11:46

2021-12-15T12:00

общество

москва

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593199250_0:321:3068:2047_1920x0_80_0_0_3b6ed92f1223abf2ebea41a6f9215b66.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Понижение температуры в Москве начнется в начале следующей недели, возможны 20-градусные морозы, снегопады пойдут на убыль, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В начале следующей недели мы будем находиться в тылу этого циклона, который принесет следующую порцию снега. Снегопады пойдут на убыль, а температура воздуха будет понижаться. В течение суток 20-го числа будет минус 5-10, к вечеру понижение до минус 14. И в дальнейшем продолжится понижение температуры, так что нам, как говорится, не заказаны и 20-градусные морозы", - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20211215/pogoda-1763809301.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, погода