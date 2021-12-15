https://ria.ru/20211215/moroz-1763806820.html
Москвичей предупредили о 20-градусных морозах
Москвичей предупредили о 20-градусных морозах - РИА Новости, 15.12.2021
Москвичей предупредили о 20-градусных морозах
Понижение температуры в Москве начнется в начале следующей недели, возможны 20-градусные морозы, снегопады пойдут на убыль, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:46
2021-12-15T11:46
2021-12-15T12:00
общество
москва
погода
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Понижение температуры в Москве начнется в начале следующей недели, возможны 20-градусные морозы, снегопады пойдут на убыль, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В начале следующей недели мы будем находиться в тылу этого циклона, который принесет следующую порцию снега. Снегопады пойдут на убыль, а температура воздуха будет понижаться. В течение суток 20-го числа будет минус 5-10, к вечеру понижение до минус 14. И в дальнейшем продолжится понижение температуры, так что нам, как говорится, не заказаны и 20-градусные морозы", - рассказала Позднякова.
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общество, москва, погода
11:46 15.12.2021 (обновлено: 12:00 15.12.2021)
Москвичей предупредили о 20-градусных морозах
Метеобюро Москвы сообщило, что на следующей неделе возможны 20-градусные морозы