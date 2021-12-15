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https://ria.ru/20211215/moldaviya-1763959449.html
Власти обяжут "Молдовагаз" запасать по 300 миллионов кубометров газа в год
Власти обяжут "Молдовагаз" запасать по 300 миллионов кубометров газа в год - РИА Новости, 15.12.2021
Власти обяжут "Молдовагаз" запасать по 300 миллионов кубометров газа в год
Власти Молдавии хотят обязать "Молдовагаз" ежегодно запасать около 300 миллионов кубометров газа, который будет храниться в Румынии или на Украине, заявил... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T23:17
2021-12-15T23:20
молдавия
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 15 дек — РИА Новости. Власти Молдавии хотят обязать "Молдовагаз" ежегодно запасать около 300 миллионов кубометров газа, который будет храниться в Румынии или на Украине, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну."Резерв газа должен быть в любом случае, поэтому в новом законе, который сейчас разрабатывается, мы обяжем "Молдовагаз" делать резервы газа минимум на два месяца зимы. Я думаю, что речь идет примерно о 300 миллионов кубометров", - заявил Спыну в эфире телеканала Jurnal TV.Он отметил, что Молдавия заинтересована в том, чтобы газ был как можно ближе, поэтому власти ведут переговоры о создании хранилищ в приграничных районах соседних стран."Я обсуждал этот вопрос с Украиной, завтра буду находиться в Румынии, тоже будем говорить... Соседи готовы нам помочь", - добавил вице-премьер.Власти Молдавии в сентябре не смогли продлить контракт на поставку газа из России, в октябре стране из-за отсутствия резервов пришлось закупать газ в Польше, Украине и Нидерландах, часть предприятий перешла на мазут, возникли проблемы с центральным отоплением. "Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Кабмин республики решил разработать стратегию энергетической безопасности, чтобы в будущем подобных ситуаций не возникало, для этого республика хочет озаботиться созданием газохранилищ, пополнением топливных госрезервов, поиском альтернативных источников энергии и привлечением на рынок новых поставщиков.
https://ria.ru/20211214/moldovagaz-1763726165.html
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молдавия, газпром, молдовагаз
23:17 15.12.2021 (обновлено: 23:20 15.12.2021)
 
Власти обяжут "Молдовагаз" запасать по 300 миллионов кубометров газа в год

Власти Молдавии обяжут "Молдовагаз" запасать по 300 млн куб м газа в год - вице-премьер

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 дек — РИА Новости. Власти Молдавии хотят обязать "Молдовагаз" ежегодно запасать около 300 миллионов кубометров газа, который будет храниться в Румынии или на Украине, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.
"Резерв газа должен быть в любом случае, поэтому в новом законе, который сейчас разрабатывается, мы обяжем "Молдовагаз" делать резервы газа минимум на два месяца зимы. Я думаю, что речь идет примерно о 300 миллионов кубометров", - заявил Спыну в эфире телеканала Jurnal TV.
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Он отметил, что Молдавия заинтересована в том, чтобы газ был как можно ближе, поэтому власти ведут переговоры о создании хранилищ в приграничных районах соседних стран.
"Я обсуждал этот вопрос с Украиной, завтра буду находиться в Румынии, тоже будем говорить... Соседи готовы нам помочь", - добавил вице-премьер.
Власти Молдавии в сентябре не смогли продлить контракт на поставку газа из России, в октябре стране из-за отсутствия резервов пришлось закупать газ в Польше, Украине и Нидерландах, часть предприятий перешла на мазут, возникли проблемы с центральным отоплением. "Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Кабмин республики решил разработать стратегию энергетической безопасности, чтобы в будущем подобных ситуаций не возникало, для этого республика хочет озаботиться созданием газохранилищ, пополнением топливных госрезервов, поиском альтернативных источников энергии и привлечением на рынок новых поставщиков.

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