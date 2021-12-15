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https://ria.ru/20211215/moldaviya-1763898386.html
В МИД пообещали ответ на депортацию россиян из Молдавии
В МИД пообещали ответ на депортацию россиян из Молдавии - РИА Новости, 15.12.2021
В МИД пообещали ответ на депортацию россиян из Молдавии
РФ отреагирует на действия властей Молдавии, которые не пустили в страну нескольких российских экспертов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:10
2021-12-15T17:10
в мире
молдавия
александр брод
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
наталия нарочницкая
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. РФ отреагирует на действия властей Молдавии, которые не пустили в страну нескольких российских экспертов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В Приднестровье 12 декабря прошли седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. Центризбирком ПМР объявил о победе Вадима Красносельского, который избран на второй срок. Он набрал 79,4% голосов избирателей. Накануне выборов Молдавия не разрешила въезд 10 гражданам России, среди которых общественные и политические деятели - по прибытии в аэропорт Кишинева они были депортированы. Среди них историк и политолог Наталья Нарочницкая, член СПЧ Александр Брод."У каждого из выдворенных лиц были свои причины приезда в Молдавию. Можно было бы даже уточнить у них, хотя мне кажется, все отвечали на эти вопросы... Если суммировать, у каждого были свои цели - участие в общественно-политических мероприятиях, встречи с молдавскими партнерами, соотечественниками, научная работа, дела личного характера", - сказала Захарова на брифинге, отметив, что у некоторых россиян были официальные приглашения молдавских визави.Она подчеркнула, что все эти обстоятельства не были приняты во внимание молдавскими властями, и "россиян ждало многочасовое ночное ожидание обратного рейса"."Вне зависимости от реальных причин запрета блокирование молдавскими властями контактов представителей гражданского общества наших стран едва ли сочетается с заявлениями о готовности к нормальному, конструктивному, прагматичному диалогу с Россией. Уже не говорю о демократических стандартах, которым привержен Кишинев на словах, хотелось бы, чтобы и на деле тоже. Мы рассчитываем, что в Кишиневе откажутся от подобных недружественных шагов, которые, безусловно, не останутся без реакции, и сосредоточиться на развитии российско-молдавского сотрудничества", - заявила Захарова.
https://ria.ru/20211210/moldaviya-1763069734.html
https://ria.ru/20211214/zapros-1763660586.html
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в мире, молдавия, александр брод, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, наталия нарочницкая, россия
17:10 15.12.2021
 
В МИД пообещали ответ на депортацию россиян из Молдавии

Представитель МИД Захарова: Россия отреагирует на депортацию своих граждан из Молдавии

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. РФ отреагирует на действия властей Молдавии, которые не пустили в страну нескольких российских экспертов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Приднестровье 12 декабря прошли седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. Центризбирком ПМР объявил о победе Вадима Красносельского, который избран на второй срок. Он набрал 79,4% голосов избирателей. Накануне выборов Молдавия не разрешила въезд 10 гражданам России, среди которых общественные и политические деятели - по прибытии в аэропорт Кишинева они были депортированы. Среди них историк и политолог Наталья Нарочницкая, член СПЧ Александр Брод.
Политолог Наталья Нарочницкая - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 10:17
Российского политолога Нарочницкую не пустили в Молдавию
"У каждого из выдворенных лиц были свои причины приезда в Молдавию. Можно было бы даже уточнить у них, хотя мне кажется, все отвечали на эти вопросы... Если суммировать, у каждого были свои цели - участие в общественно-политических мероприятиях, встречи с молдавскими партнерами, соотечественниками, научная работа, дела личного характера", - сказала Захарова на брифинге, отметив, что у некоторых россиян были официальные приглашения молдавских визави.
Она подчеркнула, что все эти обстоятельства не были приняты во внимание молдавскими властями, и "россиян ждало многочасовое ночное ожидание обратного рейса".
"Вне зависимости от реальных причин запрета блокирование молдавскими властями контактов представителей гражданского общества наших стран едва ли сочетается с заявлениями о готовности к нормальному, конструктивному, прагматичному диалогу с Россией. Уже не говорю о демократических стандартах, которым привержен Кишинев на словах, хотелось бы, чтобы и на деле тоже. Мы рассчитываем, что в Кишиневе откажутся от подобных недружественных шагов, которые, безусловно, не останутся без реакции, и сосредоточиться на развитии российско-молдавского сотрудничества", - заявила Захарова.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
Вчера, 14:21
В Госдуме раскритиковали выдворение россиян из Молдавии
 
В миреМолдавияАлександр БродМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваНаталия НарочницкаяРоссия
 
 
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