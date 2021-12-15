https://ria.ru/20211215/moldaviya-1763898386.html

В МИД пообещали ответ на депортацию россиян из Молдавии

В МИД пообещали ответ на депортацию россиян из Молдавии - РИА Новости, 15.12.2021

В МИД пообещали ответ на депортацию россиян из Молдавии

РФ отреагирует на действия властей Молдавии, которые не пустили в страну нескольких российских экспертов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:10

2021-12-15T17:10

2021-12-15T17:10

в мире

молдавия

александр брод

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

наталия нарочницкая

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. РФ отреагирует на действия властей Молдавии, которые не пустили в страну нескольких российских экспертов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В Приднестровье 12 декабря прошли седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. Центризбирком ПМР объявил о победе Вадима Красносельского, который избран на второй срок. Он набрал 79,4% голосов избирателей. Накануне выборов Молдавия не разрешила въезд 10 гражданам России, среди которых общественные и политические деятели - по прибытии в аэропорт Кишинева они были депортированы. Среди них историк и политолог Наталья Нарочницкая, член СПЧ Александр Брод."У каждого из выдворенных лиц были свои причины приезда в Молдавию. Можно было бы даже уточнить у них, хотя мне кажется, все отвечали на эти вопросы... Если суммировать, у каждого были свои цели - участие в общественно-политических мероприятиях, встречи с молдавскими партнерами, соотечественниками, научная работа, дела личного характера", - сказала Захарова на брифинге, отметив, что у некоторых россиян были официальные приглашения молдавских визави.Она подчеркнула, что все эти обстоятельства не были приняты во внимание молдавскими властями, и "россиян ждало многочасовое ночное ожидание обратного рейса"."Вне зависимости от реальных причин запрета блокирование молдавскими властями контактов представителей гражданского общества наших стран едва ли сочетается с заявлениями о готовности к нормальному, конструктивному, прагматичному диалогу с Россией. Уже не говорю о демократических стандартах, которым привержен Кишинев на словах, хотелось бы, чтобы и на деле тоже. Мы рассчитываем, что в Кишиневе откажутся от подобных недружественных шагов, которые, безусловно, не останутся без реакции, и сосредоточиться на развитии российско-молдавского сотрудничества", - заявила Захарова.

https://ria.ru/20211210/moldaviya-1763069734.html

https://ria.ru/20211214/zapros-1763660586.html

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в мире, молдавия, александр брод, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, наталия нарочницкая, россия