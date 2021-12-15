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Тверская область
https://ria.ru/20211215/mnogodetnye-1763906555.html
В Тверской области с 2016 года число многодетных семей увеличилось на 40%
В Тверской области с 2016 года число многодетных семей увеличилось на 40% - РИА Новости, 15.12.2021
В Тверской области с 2016 года число многодетных семей увеличилось на 40%
С 2016 года количество многодетных семей в Тверской области выросло на 40%, только за 2021 год их стало почти на 700 больше, сообщил губернатор области Игорь... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:47
2021-12-15T17:47
тверская область
общество
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. С 2016 года количество многодетных семей в Тверской области выросло на 40%, только за 2021 год их стало почти на 700 больше, сообщил губернатор области Игорь Руденя на итоговой пресс-конференции в среду.Такой рост, в том числе, связан с систематической работой по поддержке многодетных семей. Сегодня в Тверской области проживает почти 14 тысяч многодетных семей, где воспитываются более 43 тысяч детей.В Тверской области система по поддержке семей с детьми в 2022 году будет дополнена новыми мерами. Со следующего года в регионе будет расширен статус "многодетной семьи" за счёт включения в ее состав детей, достигших совершеннолетия и обучающихся на очной форме в образовательных организациях.Также с нового года для многодетных семей будут сняты возрастные ограничения для получения выплаты на погашение ипотечных жилищных кредитов. Ранее они выдавались лишь до достижения родителями 40 лет.В пресс-службе правительства напомнили, что с 2022 года бесплатными комплектами школьной формы будут обеспечиваться учащиеся из многодетных семей всех классов, а при вручении семьям автомобилей будет дополнительно предусмотрено детское автокресло, если в семье есть дети до 7 лет.С 1 февраля будущего года предусмотрена индексация части социальных выплат на 5,8%. Увеличение затронет региональный материнский капитал, пособий на ребёнка, а также ежемесячных пособий многодетным семьям.Всего в Тверской области предусмотрено около 50 мер федерального и регионального уровня. Порядка 18 мер составляют прямые выплаты, на которые в совокупности ежегодно направляется более 5 миллиардов рублей, в том числе более трети – из областного бюджета.
https://ria.ru/20211119/sotspodderzhka-1759779548.html
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общество, тверская область, игорь руденя
17:47 15.12.2021
 

В Тверской области с 2016 года число многодетных семей увеличилось на 40%

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. С 2016 года количество многодетных семей в Тверской области выросло на 40%, только за 2021 год их стало почти на 700 больше, сообщил губернатор области Игорь Руденя на итоговой пресс-конференции в среду.
Такой рост, в том числе, связан с систематической работой по поддержке многодетных семей. Сегодня в Тверской области проживает почти 14 тысяч многодетных семей, где воспитываются более 43 тысяч детей.
"В Тверской области каждый пятый ребенок – из многодетных семей. Мы очень ценим многодетных мам и пап. Не каждая женщина способна посвятить себя семье и домашнему хозяйству. И мы стараемся им помочь, чтобы разгрузить их семейный бюджет. Мы считаем, что развитие демографии – это создание комфортной городской среды, новых рабочих мест, развитие здравоохранения и образования", – сказал Руденя.
В Тверской области система по поддержке семей с детьми в 2022 году будет дополнена новыми мерами. Со следующего года в регионе будет расширен статус "многодетной семьи" за счёт включения в ее состав детей, достигших совершеннолетия и обучающихся на очной форме в образовательных организациях.
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Также с нового года для многодетных семей будут сняты возрастные ограничения для получения выплаты на погашение ипотечных жилищных кредитов. Ранее они выдавались лишь до достижения родителями 40 лет.
В пресс-службе правительства напомнили, что с 2022 года бесплатными комплектами школьной формы будут обеспечиваться учащиеся из многодетных семей всех классов, а при вручении семьям автомобилей будет дополнительно предусмотрено детское автокресло, если в семье есть дети до 7 лет.
С 1 февраля будущего года предусмотрена индексация части социальных выплат на 5,8%. Увеличение затронет региональный материнский капитал, пособий на ребёнка, а также ежемесячных пособий многодетным семьям.
Всего в Тверской области предусмотрено около 50 мер федерального и регионального уровня. Порядка 18 мер составляют прямые выплаты, на которые в совокупности ежегодно направляется более 5 миллиардов рублей, в том числе более трети – из областного бюджета.
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Тверская областьОбществоТверская областьИгорь Руденя
 
 
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