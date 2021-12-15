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Бывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова
Бывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова - РИА Новости, 15.12.2021
Бывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова
Бывшая участница боевых действий в Чечне, экс-соратница так называемого эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева Рубати Мицаева вернулась на родину по... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T00:56
2021-12-15T02:53
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
ахмед закаев
ахмед дудаев
россия
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ГРОЗНЫЙ, 15 дек - РИА Новости. Бывшая участница боевых действий в Чечне, экс-соратница так называемого эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева Рубати Мицаева вернулась на родину по приглашению главы региона Рамзана Кадырова, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.Министр рассказал, что Мицаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова. Более месяц назад она присоединилась к прямому эфиру в Instagram Кадырова с депутатом парламента Чечни Магомедом Ханбиевым, в ходе которого попросила разрешения вернутся на родину.Предполагается, что Закаев с 1995 по 2000 год принимал активное участие в организации на территории России вооруженных групп, одну из которых, численностью до 1,5 тысячи человек, возглавлял лично. В 2003 году британский суд после многомесячного рассмотрения запроса Генпрокуратуры России отказал в экстрадиции Закаева, а вскоре ему был предоставлен статус беженца и вид на жительство в Великобритании.
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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), ахмед закаев, ахмед дудаев, россия
00:56 15.12.2021 (обновлено: 02:53 15.12.2021)
 
Бывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова

Бывшая соратница Закаева Рубати Мицаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГрозный
Грозный - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 15 дек - РИА Новости. Бывшая участница боевых действий в Чечне, экс-соратница так называемого эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева Рубати Мицаева вернулась на родину по приглашению главы региона Рамзана Кадырова, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

"Сегодня вместе с дорогими братьями встретил в аэропорту Рубати Мицаеву. Она покинула регион в 2003 году и впервые за прошедшие годы вернулась на родную землю", - написал он на своей официальной странице в Instagram.

Министр рассказал, что Мицаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова. Более месяц назад она присоединилась к прямому эфиру в Instagram Кадырова с депутатом парламента Чечни Магомедом Ханбиевым, в ходе которого попросила разрешения вернутся на родину.
Предполагается, что Закаев с 1995 по 2000 год принимал активное участие в организации на территории России вооруженных групп, одну из которых, численностью до 1,5 тысячи человек, возглавлял лично. В 2003 году британский суд после многомесячного рассмотрения запроса Генпрокуратуры России отказал в экстрадиции Закаева, а вскоре ему был предоставлен статус беженца и вид на жительство в Великобритании.
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ОбществоРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Ахмед ЗакаевАхмед ДудаевРоссия
 
 
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