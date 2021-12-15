https://ria.ru/20211215/mitsaeva-1763761613.html

Бывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова

Бывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова - РИА Новости, 15.12.2021

Бывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова

Бывшая участница боевых действий в Чечне, экс-соратница так называемого эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева Рубати Мицаева вернулась на родину по... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T00:56

2021-12-15T00:56

2021-12-15T02:53

общество

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

ахмед закаев

ахмед дудаев

россия

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ГРОЗНЫЙ, 15 дек - РИА Новости. Бывшая участница боевых действий в Чечне, экс-соратница так называемого эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева Рубати Мицаева вернулась на родину по приглашению главы региона Рамзана Кадырова, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.Министр рассказал, что Мицаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова. Более месяц назад она присоединилась к прямому эфиру в Instagram Кадырова с депутатом парламента Чечни Магомедом Ханбиевым, в ходе которого попросила разрешения вернутся на родину.Предполагается, что Закаев с 1995 по 2000 год принимал активное участие в организации на территории России вооруженных групп, одну из которых, численностью до 1,5 тысячи человек, возглавлял лично. В 2003 году британский суд после многомесячного рассмотрения запроса Генпрокуратуры России отказал в экстрадиции Закаева, а вскоре ему был предоставлен статус беженца и вид на жительство в Великобритании.

https://ria.ru/20211119/kadyrov-1759913453.html

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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), ахмед закаев, ахмед дудаев, россия