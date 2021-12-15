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Источник: Козак и Донфрид продолжат взаимодействие по Минским соглашениям
Источник: Козак и Донфрид продолжат взаимодействие по Минским соглашениям - РИА Новости, 15.12.2021
Источник: Козак и Донфрид продолжат взаимодействие по Минским соглашениям
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак и помощника госсекретаря США Карен Донфрид договорились продолжить взаимодействие по имплементации минских... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:28
2021-12-15T16:28
2021-12-15T16:28
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак и помощника госсекретаря США Карен Донфрид договорились продолжить взаимодействие по имплементации минских договоренностей с учетом позиции США о предоставлении Донбассу особого статуса, сообщил журналистам источник, принимавший участие в переговорах.Встреча Козака и Донфрид прошла в среду в Москве. Как передает корреспондент РИА Новости, их беседа продолжались больше двух часов."Стороны договорились продолжить взаимодействие по имплементации минских соглашений с учетом заявленной президентом США Джо Байденом на женевском саммите позиции о необходимости обязательного предоставления Донбассу особого статусу для завершения конфликта", - сказал источник.До встречи с Козаком помощника госсекретаря пообщалась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.
https://ria.ru/20211215/ukraina-1763880494.html
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в мире, украина, сша, дмитрий козак, джо байден, донбасс, минские соглашения, россия
Источник: Козак и Донфрид продолжат взаимодействие по Минским соглашениям
Источник: Козак и Донфрид продолжат взаимодействие по имплементации Минских соглашений