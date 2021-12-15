Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
Президент Франции Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Francois Mori
ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным отметил сокращение миграционных потоков на белорусско-польской границе, сообщает Елисейский дворец.
"Что касается ситуации в Белоруссии и инструментализации миграционных потоков, президент республики с удовлетворением отметил, что меры, принятые Европейским Союзом, и работа, проводимая с международными организациями, позволили сократить организованные потоки и оказать помощь людям, заблокированным на границе. Он призвал своего российского коллегу продолжать действия в этом направлении совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организацией по миграции ", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Макрон также выразил решимость действовать с тем, "чтобы в Белоруссии соблюдались основные права".
Также французский президент обсудил с Путиным усилия, предпринимаемые сопредседателями Минской группы ОБСЕ, чтобы Армения и Азербайджан могли договориться о мерах по укреплению доверия, в частности, в гуманитарной области. "Два президента подтвердили свое согласие совместно оказывать воздействие, чтобы такие меры были приняты и вскоре реализованы" - отметили в Елисейском дворце.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.