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Наука
https://ria.ru/20211215/mgpu-1763644048.html
Ученые исследовали мечты младших школьников
Ученые исследовали мечты младших школьников - РИА Новости, 15.12.2021
Ученые исследовали мечты младших школьников
Мечту современных школьников младших классов исследовали ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ). Специалисты считают, что мечта о... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T09:00
2021-12-15T09:00
наука
общество
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мгпу
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университетская наука
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Мечту современных школьников младших классов исследовали ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ). Специалисты считают, что мечта о профессии в детстве может стать одним из ключевых исходных этапов в формировании жизненной цели. По словам экспертов, эти данные помогут психологам и педагогам содействовать переходу мечты-фантазии в мечту-план. Результаты исследования опубликованы в журнале "Народное образование".Как рассказали исследователи, осмысление детской мечты педагогом способствует выстраиванию с ними диалога о взрослой жизни с тем, чтобы содействовать осознанию жизненных целей. По мнению ученых, мечтая, ребенок действительно задумывается о будущем.Ученые провели исследование, в котором приняли участие 414 детей в возрасте от 7 до 11 лет из школ Москвы. Для этого школьники заполнили анкету ("вопросы от волшебника"), которая позволила выявить гендерные предпочтения в мечте о будущей профессии и ценностное содержание мечты-события и мечты-идеала. Мечта-событие – это воображаемые ситуации из будущего, например, зарабатывать много денег. Мечта-идеал – желаемые образы объектов, то есть, конкретная профессия, с помощью которой ребенок в будущем хочет зарабатывать эту сумму, объяснили исследователи."На занятии, посвященном мечте, педагоги раздали детям листки в форме облака с вопросами "от волшебника". Вопросы следовали в логической последовательности в порядке усложнения: в конце предлагался самый непростой из них, который отражает переход от мечты-фантазии к мечте-плану", – пояснила Полина Арапова.В анкете было четыре вопроса: мечтаешь ли ты о чем-нибудь; можешь ли ты рассказать, о чем ты мечтаешь; кем бы ты хотел стать, когда вырастешь; что тебе для этого нужно будет сделать.По результатам опроса мечта-событие школьников отличается прагматичностью: у 39% мальчиков и у 24% девочек выражен активный интерес к деньгам. Мечта-идеал выражена у 33% девочек, как представления о домашних питомцах, у 17% мальчиков – о различных средствах передвижения, среди которых на первом месте гоночные машины премиум-класса.Особый интерес, по мнению экспертов, представляет мечта о будущей профессии: для 18 процентов мальчиков и 13 процентов девочек важно, чтобы она была популярной. Ранжирование профессий позволило специалистам увидеть гендерные предпочтения: 32 мальчика (16%) на первом месте выделяют профессию футболиста, 35 девочек (17%) – профессию врача.Эксперты также отметили позитивный тренд: младшие школьники, выделяя способы достижения мечты, прежде всего рассчитывают на хорошее образование и собственные силы. Кроме того, важно, что предпочитаемые профессии имеют высокую социальную значимость и отражают традиционное соответствие полу."Исследование мечты современного младшего школьника позволяет психологам и педагогам выстраивать продуктивные формы взаимодействия, чтобы мечта становилась мечтой-планом", – прокомментировала Полина Арапова.Для педагогов результаты исследования имеют особую практическую ценность, считают ученые. Они способствуют расширенному пониманию мечты: от желания к выстраиванию перспектив взрослой жизни. Именно поэтому к детской мечте о будущем необходимо относиться бережно и тактично. Кроме того, результаты исследования могут представлять интерес с точки зрения сравнительно-сопоставительного анализа с мечтой советских детей и сверстников из других стран.В исследовании принимали участие ученые и магистранты МГПУ, а также педагоги московских школ.
https://ria.ru/20210225/mgpu-1598779641.html
https://sn.ria.ru/20210901/mgpu-shkola-1747953108.html
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общество, москва, мгпу, навигатор абитуриента, университетская наука
09:00 15.12.2021
 

Ученые исследовали мечты младших школьников

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкШкольница читает книгу
Школьница читает книгу - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Мечту современных школьников младших классов исследовали ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ). Специалисты считают, что мечта о профессии в детстве может стать одним из ключевых исходных этапов в формировании жизненной цели. По словам экспертов, эти данные помогут психологам и педагогам содействовать переходу мечты-фантазии в мечту-план. Результаты исследования опубликованы в журнале "Народное образование".
Как рассказали исследователи, осмысление детской мечты педагогом способствует выстраиванию с ними диалога о взрослой жизни с тем, чтобы содействовать осознанию жизненных целей. По мнению ученых, мечтая, ребенок действительно задумывается о будущем.

"Сила феномена детской мечты заключается в том, что она может стать исходным этапом будущей жизненной цели. Детская мечта имеет наглядно-образный характер – это привлекательная картинка в воображении ребенка, в которой отражаются ценностные ориентации и гендерные предпочтения", – рассказала доцент департамента педагогики МГПУ Полина Арапова.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 414 детей в возрасте от 7 до 11 лет из школ Москвы. Для этого школьники заполнили анкету ("вопросы от волшебника"), которая позволила выявить гендерные предпочтения в мечте о будущей профессии и ценностное содержание мечты-события и мечты-идеала. Мечта-событие – это воображаемые ситуации из будущего, например, зарабатывать много денег. Мечта-идеал – желаемые образы объектов, то есть, конкретная профессия, с помощью которой ребенок в будущем хочет зарабатывать эту сумму, объяснили исследователи.
"На занятии, посвященном мечте, педагоги раздали детям листки в форме облака с вопросами "от волшебника". Вопросы следовали в логической последовательности в порядке усложнения: в конце предлагался самый непростой из них, который отражает переход от мечты-фантазии к мечте-плану", – пояснила Полина Арапова.
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В анкете было четыре вопроса: мечтаешь ли ты о чем-нибудь; можешь ли ты рассказать, о чем ты мечтаешь; кем бы ты хотел стать, когда вырастешь; что тебе для этого нужно будет сделать.
По результатам опроса мечта-событие школьников отличается прагматичностью: у 39% мальчиков и у 24% девочек выражен активный интерес к деньгам. Мечта-идеал выражена у 33% девочек, как представления о домашних питомцах, у 17% мальчиков – о различных средствах передвижения, среди которых на первом месте гоночные машины премиум-класса.
Особый интерес, по мнению экспертов, представляет мечта о будущей профессии: для 18 процентов мальчиков и 13 процентов девочек важно, чтобы она была популярной. Ранжирование профессий позволило специалистам увидеть гендерные предпочтения: 32 мальчика (16%) на первом месте выделяют профессию футболиста, 35 девочек (17%) – профессию врача.
Эксперты также отметили позитивный тренд: младшие школьники, выделяя способы достижения мечты, прежде всего рассчитывают на хорошее образование и собственные силы. Кроме того, важно, что предпочитаемые профессии имеют высокую социальную значимость и отражают традиционное соответствие полу.
"Исследование мечты современного младшего школьника позволяет психологам и педагогам выстраивать продуктивные формы взаимодействия, чтобы мечта становилась мечтой-планом", – прокомментировала Полина Арапова.
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Для педагогов результаты исследования имеют особую практическую ценность, считают ученые. Они способствуют расширенному пониманию мечты: от желания к выстраиванию перспектив взрослой жизни. Именно поэтому к детской мечте о будущем необходимо относиться бережно и тактично. Кроме того, результаты исследования могут представлять интерес с точки зрения сравнительно-сопоставительного анализа с мечтой советских детей и сверстников из других стран.
В исследовании принимали участие ученые и магистранты МГПУ, а также педагоги московских школ.
 
НаукаОбществоМоскваМГПУНавигатор абитуриентаУниверситетская наука
 
 
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