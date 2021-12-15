https://ria.ru/20211215/mgpu-1763644048.html

Ученые исследовали мечты младших школьников

Ученые исследовали мечты младших школьников - РИА Новости, 15.12.2021

Ученые исследовали мечты младших школьников

Мечту современных школьников младших классов исследовали ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ). Специалисты считают, что мечта о... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T09:00

2021-12-15T09:00

2021-12-15T09:00

наука

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москва

мгпу

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Мечту современных школьников младших классов исследовали ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ). Специалисты считают, что мечта о профессии в детстве может стать одним из ключевых исходных этапов в формировании жизненной цели. По словам экспертов, эти данные помогут психологам и педагогам содействовать переходу мечты-фантазии в мечту-план. Результаты исследования опубликованы в журнале "Народное образование".Как рассказали исследователи, осмысление детской мечты педагогом способствует выстраиванию с ними диалога о взрослой жизни с тем, чтобы содействовать осознанию жизненных целей. По мнению ученых, мечтая, ребенок действительно задумывается о будущем.Ученые провели исследование, в котором приняли участие 414 детей в возрасте от 7 до 11 лет из школ Москвы. Для этого школьники заполнили анкету ("вопросы от волшебника"), которая позволила выявить гендерные предпочтения в мечте о будущей профессии и ценностное содержание мечты-события и мечты-идеала. Мечта-событие – это воображаемые ситуации из будущего, например, зарабатывать много денег. Мечта-идеал – желаемые образы объектов, то есть, конкретная профессия, с помощью которой ребенок в будущем хочет зарабатывать эту сумму, объяснили исследователи."На занятии, посвященном мечте, педагоги раздали детям листки в форме облака с вопросами "от волшебника". Вопросы следовали в логической последовательности в порядке усложнения: в конце предлагался самый непростой из них, который отражает переход от мечты-фантазии к мечте-плану", – пояснила Полина Арапова.В анкете было четыре вопроса: мечтаешь ли ты о чем-нибудь; можешь ли ты рассказать, о чем ты мечтаешь; кем бы ты хотел стать, когда вырастешь; что тебе для этого нужно будет сделать.По результатам опроса мечта-событие школьников отличается прагматичностью: у 39% мальчиков и у 24% девочек выражен активный интерес к деньгам. Мечта-идеал выражена у 33% девочек, как представления о домашних питомцах, у 17% мальчиков – о различных средствах передвижения, среди которых на первом месте гоночные машины премиум-класса.Особый интерес, по мнению экспертов, представляет мечта о будущей профессии: для 18 процентов мальчиков и 13 процентов девочек важно, чтобы она была популярной. Ранжирование профессий позволило специалистам увидеть гендерные предпочтения: 32 мальчика (16%) на первом месте выделяют профессию футболиста, 35 девочек (17%) – профессию врача.Эксперты также отметили позитивный тренд: младшие школьники, выделяя способы достижения мечты, прежде всего рассчитывают на хорошее образование и собственные силы. Кроме того, важно, что предпочитаемые профессии имеют высокую социальную значимость и отражают традиционное соответствие полу."Исследование мечты современного младшего школьника позволяет психологам и педагогам выстраивать продуктивные формы взаимодействия, чтобы мечта становилась мечтой-планом", – прокомментировала Полина Арапова.Для педагогов результаты исследования имеют особую практическую ценность, считают ученые. Они способствуют расширенному пониманию мечты: от желания к выстраиванию перспектив взрослой жизни. Именно поэтому к детской мечте о будущем необходимо относиться бережно и тактично. Кроме того, результаты исследования могут представлять интерес с точки зрения сравнительно-сопоставительного анализа с мечтой советских детей и сверстников из других стран.В исследовании принимали участие ученые и магистранты МГПУ, а также педагоги московских школ.

https://ria.ru/20210225/mgpu-1598779641.html

https://sn.ria.ru/20210901/mgpu-shkola-1747953108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, мгпу, навигатор абитуриента, университетская наука