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Кандидат в лидеры ХДС Германии призвал к санкциям против России
Кандидат в лидеры ХДС Германии призвал к санкциям против России - РИА Новости, 15.12.2021
Кандидат в лидеры ХДС Германии призвал к санкциям против России
Кандидат в председатели германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в интервью изданиям медиагруппы Funke заявил, что ситуация вокруг... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T09:07
2021-12-15T09:07
экономика
в мире
германия
христианско-демократический союз германии
северный поток — 2
фридрих мерц
россия
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БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Кандидат в председатели германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в интервью изданиям медиагруппы Funke заявил, что ситуация вокруг Украины требует санкций против Москвы, но при этом высказался против введения ограничительных мер в отношении "Северного потока — 2"."Российское сосредоточение военных сил на границе с Украиной требует дальнейших санкций со стороны Европейского Союза", - заявил Мерц, слова которого приводит агентство dpa.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.По убеждению Мерца, "Северный поток — 2" для введения против него ограничительных мер "вряд ли годится". Мерц считает, что было ошибочным признать данный проект экономическим, однако "исправить эту ошибку будет чрезвычайно трудно, потому что этот трубопровод разделяет Европу".РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.Политик счел эффективным введение санкций против "семей олигархов" РФ. По мнению Мерца, если эти люди "больше не смогут летать в Париж и Нью-Йорк за покупками", то это может "дестабилизировать политическую систему России".В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".
https://ria.ru/20211214/stsenarii-1763592397.html
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экономика, в мире, германия, христианско-демократический союз германии, северный поток — 2, фридрих мерц, россия
09:07 15.12.2021
 
Кандидат в лидеры ХДС Германии призвал к санкциям против России

Кандидат в лидеры ХДС Германии Мерц призвал к санкциям против России

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / Michael Sohn
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БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Кандидат в председатели германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в интервью изданиям медиагруппы Funke заявил, что ситуация вокруг Украины требует санкций против Москвы, но при этом высказался против введения ограничительных мер в отношении "Северного потока — 2".
"Российское сосредоточение военных сил на границе с Украиной требует дальнейших санкций со стороны Европейского Союза", - заявил Мерц, слова которого приводит агентство dpa.
РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.
По убеждению Мерца, "Северный поток — 2" для введения против него ограничительных мер "вряд ли годится". Мерц считает, что было ошибочным признать данный проект экономическим, однако "исправить эту ошибку будет чрезвычайно трудно, потому что этот трубопровод разделяет Европу".
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Глава AmCham назвал несколько сценариев санкций США против экономики России
РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
Политик счел эффективным введение санкций против "семей олигархов" РФ. По мнению Мерца, если эти люди "больше не смогут летать в Париж и Нью-Йорк за покупками", то это может "дестабилизировать политическую систему России".
В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".
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11 декабря, 01:34
США хотят участия Германии в новых санкциях против России
 
ЭкономикаВ миреГерманияХристианско-демократический союз ГерманииСеверный поток — 2Фридрих МерцРоссия
 
 
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