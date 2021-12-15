https://ria.ru/20211215/maski-1763805771.html

Верховный суд напомнил об обязательном ношении масок в магазине

Верховный суд напомнил об обязательном ношении масок в магазине - РИА Новости, 15.12.2021

Верховный суд напомнил об обязательном ношении масок в магазине

Верховный суд РФ напомнил о необходимости носить маски в магазинах, даже если их там не раздают специально, сказано в постановлении судебной коллегии по... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T11:44

2021-12-15T11:44

2021-12-15T11:44

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ напомнил о необходимости носить маски в магазинах, даже если их там не раздают специально, сказано в постановлении судебной коллегии по административным делам.Суд рассмотрел дело жительницы Архангельска, которую оштрафовали на 10 тысяч рублей за поход в магазин без маски. Она обжаловала это решение вплоть до Верховного суда РФ, указывая, что в магазине ей не предложили маску."Доводы жалобы о том, что сотрудниками магазина не были предоставлены средства защиты органов дыхания, в связи с чем она не была обязана находиться в помещении магазина в маске, основаны на ошибочном толковании норм, обязанность по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания в соответствующей ситуации возложена на граждан нормативно-правовым актом, имеющим юридическую силу", - сказал суд.Он также сослался на показания свидетелей, которые рассказали, что предложили маску покупательнице, но она от нее отказалась.

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