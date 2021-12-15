https://ria.ru/20211215/mask-1763826600.html

Financial Times назвала Илона Маска "Человеком года"

Financial Times назвала Илона Маска "Человеком года" - РИА Новости, 15.12.2021

Financial Times назвала Илона Маска "Человеком года"

Газета Financial Times вслед за журналом Time назвала миллиардера и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска "Человеком года". РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:13

2021-12-15T13:13

2021-12-15T13:13

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илон маск

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ЛОНДОН, 15 дек - РИА Новости. Газета Financial Times вслед за журналом Time назвала миллиардера и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска "Человеком года".Газета вынесла на первое место достижения бизнесмена в производстве его компанией электроавтомобилей. Как отмечает издание, Маску на протяжении почти десятилетия приходилось "не только создавать рынок для электромобилей почти в одиночку", он также боролся с коррупцией и некоторыми играющими на бирже инвесторами. За Tesla последовали и другие компании в создании электромашин."На протяжении долгого времени остальная индустрия автомобилестроения, по сути, называли Tesla и меня дураками и аферистами. Они говорили, что электромобили не будут работать, вы не сможете достичь запаса хода и необходимых характеристик. А даже если и сможете, никто их не купит", - рассказал Маск в интервью газете, отметив и вклад экоактивистов в росте популярности электромобилей.Издание, назвав бизнесмена "Человеком года", также отметило его "гиперактивность" в Twitter, продвижение в сети криптовалют и подкрепление к ним интереса у пользователей, а также достижения в космической сфере. Газета называет Маска "по-настоящему новатором-предпринимателем своего времени" и напоминает, что он стал самым богатым человеком в мире.В понедельник Маск был назван "Человеком года-2021" по версии журнала Time. Журнал отметил, что человек года является символом влияния, а, по версии журналистов, немногие имели больше влияния на жизнь на Земле, а в перспективе и за ее пределами, чем Илон Маск.

https://ria.ru/20211210/mask-1763061917.html

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в мире, spacex, tesla motors, илон маск