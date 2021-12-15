Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/mask-1763826600.html
Financial Times назвала Илона Маска "Человеком года"
Financial Times назвала Илона Маска "Человеком года" - РИА Новости, 15.12.2021
Financial Times назвала Илона Маска "Человеком года"
Газета Financial Times вслед за журналом Time назвала миллиардера и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска "Человеком года". РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:13
2021-12-15T13:13
в мире
spacex
tesla motors
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_0:69:2944:1725_1920x0_80_0_0_4527efc26c96424b3c7e01171f85cd6a.jpg
ЛОНДОН, 15 дек - РИА Новости. Газета Financial Times вслед за журналом Time назвала миллиардера и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска "Человеком года".Газета вынесла на первое место достижения бизнесмена в производстве его компанией электроавтомобилей. Как отмечает издание, Маску на протяжении почти десятилетия приходилось "не только создавать рынок для электромобилей почти в одиночку", он также боролся с коррупцией и некоторыми играющими на бирже инвесторами. За Tesla последовали и другие компании в создании электромашин."На протяжении долгого времени остальная индустрия автомобилестроения, по сути, называли Tesla и меня дураками и аферистами. Они говорили, что электромобили не будут работать, вы не сможете достичь запаса хода и необходимых характеристик. А даже если и сможете, никто их не купит", - рассказал Маск в интервью газете, отметив и вклад экоактивистов в росте популярности электромобилей.Издание, назвав бизнесмена "Человеком года", также отметило его "гиперактивность" в Twitter, продвижение в сети криптовалют и подкрепление к ним интереса у пользователей, а также достижения в космической сфере. Газета называет Маска "по-настоящему новатором-предпринимателем своего времени" и напоминает, что он стал самым богатым человеком в мире.В понедельник Маск был назван "Человеком года-2021" по версии журнала Time. Журнал отметил, что человек года является символом влияния, а, по версии журналистов, немногие имели больше влияния на жизнь на Земле, а в перспективе и за ее пределами, чем Илон Маск.
https://ria.ru/20211210/mask-1763061917.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_0ebeded0aacb5eed30cb49835c82035a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, spacex, tesla motors, илон маск
13:13 15.12.2021
 
Financial Times назвала Илона Маска "Человеком года"

Газета Financial Times вслед за журналом Time назвала Илона Маска "Человеком года"

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 15 дек - РИА Новости. Газета Financial Times вслед за журналом Time назвала миллиардера и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска "Человеком года".
Газета вынесла на первое место достижения бизнесмена в производстве его компанией электроавтомобилей. Как отмечает издание, Маску на протяжении почти десятилетия приходилось "не только создавать рынок для электромобилей почти в одиночку", он также боролся с коррупцией и некоторыми играющими на бирже инвесторами. За Tesla последовали и другие компании в создании электромашин.
"На протяжении долгого времени остальная индустрия автомобилестроения, по сути, называли Tesla и меня дураками и аферистами. Они говорили, что электромобили не будут работать, вы не сможете достичь запаса хода и необходимых характеристик. А даже если и сможете, никто их не купит", - рассказал Маск в интервью газете, отметив и вклад экоактивистов в росте популярности электромобилей.
Издание, назвав бизнесмена "Человеком года", также отметило его "гиперактивность" в Twitter, продвижение в сети криптовалют и подкрепление к ним интереса у пользователей, а также достижения в космической сфере. Газета называет Маска "по-настоящему новатором-предпринимателем своего времени" и напоминает, что он стал самым богатым человеком в мире.
В понедельник Маск был назван "Человеком года-2021" по версии журнала Time. Журнал отметил, что человек года является символом влияния, а, по версии журналистов, немногие имели больше влияния на жизнь на Земле, а в перспективе и за ее пределами, чем Илон Маск.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 09:02
Илон Маск задумался об уходе с работы
 
В миреSpaceXTesla motorsИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
00:28Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
Лента новостейМолния
Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"