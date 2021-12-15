https://ria.ru/20211215/maniya-1763774028.html
Нарышкин рассказал о мании преследования у предателей из разведки
Нарышкин рассказал о мании преследования у предателей из разведки - РИА Новости, 15.12.2021
Нарышкин рассказал о мании преследования у предателей из разведки
Российская разведка не занимается ликвидацией предателей, для этих людей самое тяжелое наказание - доживать свои дни с неподъемным грузом вины и развившимися у... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T08:29
2021-12-15T08:29
2021-12-15T08:29
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/85/1563958512_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_87ae7a168932baa78d5e2bee90c206b2.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российская разведка не занимается ликвидацией предателей, для этих людей самое тяжелое наказание - доживать свои дни с неподъемным грузом вины и развившимися у них фобиями, прежде всего манией преследования, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Ликвидация предателей "идет вразрез и с устоявшимися сегодня в российском разведсообществе представлениями о заслуженном предателями возмездии", отметил Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря."Думаю, самое страшное наказание для тех, кто изменил своему долгу, продал Родину, подставил, а иной раз обрек на заключение или смертную казнь товарищей, – вовсе не смерть. Пожалуй, намного тяжелее для них – продолжать жить, а вернее, доживать свои дни с неподъемным грузом на совести. Доказательство тому – широко распространённые среди перебежчиков фобии, прежде всего мания преследования", - сказал Нарышкин.
https://ria.ru/20211215/razvedka-1763773568.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/85/1563958512_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_6ff9ae86311c5bc418d4770a5fd89787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
Нарышкин рассказал о мании преследования у предателей из разведки
Глава СВР Нарышкин: мания преследования широко распространена среди предателей из разведки