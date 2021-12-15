https://ria.ru/20211215/maniya-1763774028.html

Нарышкин рассказал о мании преследования у предателей из разведки

Нарышкин рассказал о мании преследования у предателей из разведки - РИА Новости, 15.12.2021

Нарышкин рассказал о мании преследования у предателей из разведки

Российская разведка не занимается ликвидацией предателей, для этих людей самое тяжелое наказание - доживать свои дни с неподъемным грузом вины и развившимися у... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T08:29

2021-12-15T08:29

2021-12-15T08:29

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российская разведка не занимается ликвидацией предателей, для этих людей самое тяжелое наказание - доживать свои дни с неподъемным грузом вины и развившимися у них фобиями, прежде всего манией преследования, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Ликвидация предателей "идет вразрез и с устоявшимися сегодня в российском разведсообществе представлениями о заслуженном предателями возмездии", отметил Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря."Думаю, самое страшное наказание для тех, кто изменил своему долгу, продал Родину, подставил, а иной раз обрек на заключение или смертную казнь товарищей, – вовсе не смерть. Пожалуй, намного тяжелее для них – продолжать жить, а вернее, доживать свои дни с неподъемным грузом на совести. Доказательство тому – широко распространённые среди перебежчиков фобии, прежде всего мания преследования", - сказал Нарышкин.

https://ria.ru/20211215/razvedka-1763773568.html

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сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия