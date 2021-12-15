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Нарышкин рассказал о мании преследования у предателей из разведки
Нарышкин рассказал о мании преследования у предателей из разведки - РИА Новости, 15.12.2021
Нарышкин рассказал о мании преследования у предателей из разведки
Российская разведка не занимается ликвидацией предателей, для этих людей самое тяжелое наказание - доживать свои дни с неподъемным грузом вины и развившимися у... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T08:29
2021-12-15T08:29
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российская разведка не занимается ликвидацией предателей, для этих людей самое тяжелое наказание - доживать свои дни с неподъемным грузом вины и развившимися у них фобиями, прежде всего манией преследования, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Ликвидация предателей "идет вразрез и с устоявшимися сегодня в российском разведсообществе представлениями о заслуженном предателями возмездии", отметил Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря."Думаю, самое страшное наказание для тех, кто изменил своему долгу, продал Родину, подставил, а иной раз обрек на заключение или смертную казнь товарищей, – вовсе не смерть. Пожалуй, намного тяжелее для них – продолжать жить, а вернее, доживать свои дни с неподъемным грузом на совести. Доказательство тому – широко распространённые среди перебежчиков фобии, прежде всего мания преследования", - сказал Нарышкин.
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сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
08:29 15.12.2021
 
Нарышкин рассказал о мании преследования у предателей из разведки

Глава СВР Нарышкин: мания преследования широко распространена среди предателей из разведки

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня"
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российская разведка не занимается ликвидацией предателей, для этих людей самое тяжелое наказание - доживать свои дни с неподъемным грузом вины и развившимися у них фобиями, прежде всего манией преследования, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Ликвидация предателей "идет вразрез и с устоявшимися сегодня в российском разведсообществе представлениями о заслуженном предателями возмездии", отметил Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря.
"Думаю, самое страшное наказание для тех, кто изменил своему долгу, продал Родину, подставил, а иной раз обрек на заключение или смертную казнь товарищей, – вовсе не смерть. Пожалуй, намного тяжелее для них – продолжать жить, а вернее, доживать свои дни с неподъемным грузом на совести. Доказательство тому – широко распространённые среди перебежчиков фобии, прежде всего мания преследования", - сказал Нарышкин.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
08:18
Нарышкин: СВР занимается более важными делами, чем сведение счетов
 
Сергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Россия
 
 
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