https://ria.ru/20211215/makron-1763768521.html

Эксперт заявил, что Макрон может стать посредником между Москвой и Киевом

Эксперт заявил, что Макрон может стать посредником между Москвой и Киевом - РИА Новости, 15.12.2021

Эксперт заявил, что Макрон может стать посредником между Москвой и Киевом

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон в среду обсудят ситуацию в Донбассе. По мнению директора украинского Института анализа и... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T05:19

2021-12-15T05:19

2021-12-15T05:19

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КИЕВ, 15 дек – РИА Новости. Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон в среду обсудят ситуацию в Донбассе. По мнению директора украинского Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, французский лидер передаст украинские предложения президенту РФ Владимиру Путину."Будут обсуждаться три уровня вопросов – это вопросы, связанные с нормандской четверкой (Украина, РФ, Франция, ФРГ) и мирным урегулированием (ситуации в Донбассе – ред.), тем более, что Макрон имел диалог с американским президентом дважды и собирается в ближайшее время посетить Россию и провести переговоры с Путиным. У Макрона выборы и он попытается поучаствовать и перехватить повестку мирного урегулирования конфликта на Украине, что может добавить ему определенных электоральных баллов внутри французской политической системы", - сказал Бортник РИА Новости.Эксперт не исключает, что после переговоров с лидером Украины Макрон на встрече с Путиным передаст российской стороне какие-то украинские предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. "Или в идеале, хотя это маловероятно, совместную французско-украинскую позицию. Пока Турция предлагает себя публично, Франция попытается разыграть роль посредника в урегулировании в Донбассе", - сказал Бортник.При этом Зеленский и Макрон могут определить дату саммита в "нормандском формате" для ее дальнейшего согласования Россией и Германией, считает эксперт.Кроме того, по мнению политолога, Зеленский и Макрон будут обсуждать темы кредитов и реформ, которые от Украины ожидает Европейский союз.Также, по словам Бортника, в повестке встречи двух президентов будут французско-украинские отношения, в том числе экономические. "Украина сейчас закупает большие объемы французских товаров в последнее время – вертолеты, разного рода технические средства, то есть выглядит, что таким образом Украина оплачивает французскую поддержку", - сказал он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/rossiya-frantsiya-1763738423.html

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в мире, киев, оон, франция, владимир путин, владимир зеленский, руслан бортник, россия