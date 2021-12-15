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В Литве создали группу по противодействию "экономическому давлению Китая"
В Литве создали группу по противодействию "экономическому давлению Китая" - РИА Новости, 15.12.2021
В Литве создали группу по противодействию "экономическому давлению Китая"
Министерство иностранных дел Литвы создало рабочую группу по противодействию "экономическому давлению Китая", также заработала горячая линия для литовских... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T09:46
2021-12-15T09:46
в мире
литва
вильнюс
китай
тайвань
мид кнр
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ВИЛЬНЮС, 15 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы создало рабочую группу по противодействию "экономическому давлению Китая", также заработала горячая линия для литовских компаний, сталкивающихся с таким "давлением", передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства."Министерство иностранных дел Литвы объявило о создании рабочей группы по противодействию "экономическому давлению Китая"... Рабочая группа будет анализировать и оценивать информацию о мерах экономического давления, применяемых к литовскому бизнесу, и предлагать помощь предприятиям страны", - говорится в сообщении.Отмечается, что в конце прошлой недели начала работать горячая линия. Литовские компании, сталкивающиеся с "экономическим давлением" Китая, могут позвонить в рабочее время по телефону или обратиться по электронной почте. Литовскому бизнесу будет предоставлена информация и рекомендации по вопросам торговли с Китаем.Министерство иностранных дел просит компании предоставлять как можно более конкретную информацию об ограничениях, применяемых китайской таможней и другими органами в отношении литовских грузов.Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД КНР выразил Литве протест. Позже Китай принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.
https://radiosputnik.ria.ru/20211119/litva-1759772424.html
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в мире, литва, вильнюс, китай, тайвань, мид кнр
09:46 15.12.2021
 
В Литве создали группу по противодействию "экономическому давлению Китая"

МИД Литвы создал рабочую группу по противодействию "экономическому давлению Китая"

© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign AffairsЗдание МИД Литвы
Здание МИД Литвы - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign Affairs
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ВИЛЬНЮС, 15 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы создало рабочую группу по противодействию "экономическому давлению Китая", также заработала горячая линия для литовских компаний, сталкивающихся с таким "давлением", передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Министерство иностранных дел Литвы объявило о создании рабочей группы по противодействию "экономическому давлению Китая"... Рабочая группа будет анализировать и оценивать информацию о мерах экономического давления, применяемых к литовскому бизнесу, и предлагать помощь предприятиям страны", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в конце прошлой недели начала работать горячая линия. Литовские компании, сталкивающиеся с "экономическим давлением" Китая, могут позвонить в рабочее время по телефону или обратиться по электронной почте. Литовскому бизнесу будет предоставлена информация и рекомендации по вопросам торговли с Китаем.
Министерство иностранных дел просит компании предоставлять как можно более конкретную информацию об ограничениях, применяемых китайской таможней и другими органами в отношении литовских грузов.
Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД КНР выразил Литве протест. Позже Китай принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.
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