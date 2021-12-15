https://ria.ru/20211215/litva-1763781685.html

В Литве создали группу по противодействию "экономическому давлению Китая"

В Литве создали группу по противодействию "экономическому давлению Китая" - РИА Новости, 15.12.2021

В Литве создали группу по противодействию "экономическому давлению Китая"

Министерство иностранных дел Литвы создало рабочую группу по противодействию "экономическому давлению Китая", также заработала горячая линия для литовских... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T09:46

2021-12-15T09:46

2021-12-15T09:46

в мире

литва

вильнюс

китай

тайвань

мид кнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745500177_0:310:3088:2047_1920x0_80_0_0_aa7747a5393a68983537145208120415.jpg

ВИЛЬНЮС, 15 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы создало рабочую группу по противодействию "экономическому давлению Китая", также заработала горячая линия для литовских компаний, сталкивающихся с таким "давлением", передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства."Министерство иностранных дел Литвы объявило о создании рабочей группы по противодействию "экономическому давлению Китая"... Рабочая группа будет анализировать и оценивать информацию о мерах экономического давления, применяемых к литовскому бизнесу, и предлагать помощь предприятиям страны", - говорится в сообщении.Отмечается, что в конце прошлой недели начала работать горячая линия. Литовские компании, сталкивающиеся с "экономическим давлением" Китая, могут позвонить в рабочее время по телефону или обратиться по электронной почте. Литовскому бизнесу будет предоставлена информация и рекомендации по вопросам торговли с Китаем.Министерство иностранных дел просит компании предоставлять как можно более конкретную информацию об ограничениях, применяемых китайской таможней и другими органами в отношении литовских грузов.Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД КНР выразил Литве протест. Позже Китай принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.

https://radiosputnik.ria.ru/20211119/litva-1759772424.html

https://ria.ru/20211123/mukha-1760344580.html

литва

вильнюс

китай

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, вильнюс, китай, тайвань, мид кнр