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В Петербурге пострадали полицейские при обрушении лепнины, заявил источник
В Петербурге пострадали полицейские при обрушении лепнины, заявил источник - РИА Новости, 15.12.2021
В Петербурге пострадали полицейские при обрушении лепнины, заявил источник
Двое полицейских пострадали при обрушении лепнины с дома в центре Петербурга, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T23:21
2021-12-15T23:21
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Двое полицейских пострадали при обрушении лепнины с дома в центре Петербурга, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."Пострадавших двое - это заместители начальника 76-го отдела полиции. У них небольшие ушибы, которые они получили при падении на них лепнины с эркера второго этажа дома на 4-й Советской улице", - сказал собеседник.По его информации, износ жилого дома превышает 60%, сейчас на месте работает жилищно-коммунальная служба.Официальным подтверждением этой информации от администрации Центрального района Петербурга РИА Новости не располагает.В прокуратуре Санкт-Петербурга сообщили, что ведомство организовало проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Центральном районе города.
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происшествия, санкт-петербург
23:21 15.12.2021
 
В Петербурге пострадали полицейские при обрушении лепнины, заявил источник

Источник: в центре Петербурга пострадали двое полицейских при обрушении лепнины с дома

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Двое полицейских пострадали при обрушении лепнины с дома в центре Петербурга, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Пострадавших двое - это заместители начальника 76-го отдела полиции. У них небольшие ушибы, которые они получили при падении на них лепнины с эркера второго этажа дома на 4-й Советской улице", - сказал собеседник.
По его информации, износ жилого дома превышает 60%, сейчас на месте работает жилищно-коммунальная служба.
Официальным подтверждением этой информации от администрации Центрального района Петербурга РИА Новости не располагает.
В прокуратуре Санкт-Петербурга сообщили, что ведомство организовало проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Центральном районе города.
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
13:53
Совфед одобрил закон о расширении полномочий полиции
 
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