https://ria.ru/20211215/lepnina-1763959727.html

В Петербурге пострадали полицейские при обрушении лепнины, заявил источник

В Петербурге пострадали полицейские при обрушении лепнины, заявил источник - РИА Новости, 15.12.2021

В Петербурге пострадали полицейские при обрушении лепнины, заявил источник

Двое полицейских пострадали при обрушении лепнины с дома в центре Петербурга, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T23:21

2021-12-15T23:21

2021-12-15T23:21

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Двое полицейских пострадали при обрушении лепнины с дома в центре Петербурга, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."Пострадавших двое - это заместители начальника 76-го отдела полиции. У них небольшие ушибы, которые они получили при падении на них лепнины с эркера второго этажа дома на 4-й Советской улице", - сказал собеседник.По его информации, износ жилого дома превышает 60%, сейчас на месте работает жилищно-коммунальная служба.Официальным подтверждением этой информации от администрации Центрального района Петербурга РИА Новости не располагает.В прокуратуре Санкт-Петербурга сообщили, что ведомство организовало проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Центральном районе города.

https://ria.ru/20211215/politsiya-1763836156.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург