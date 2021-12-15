https://ria.ru/20211215/lazer-1763908799.html

США испытали противолодочный лазер, сообщили СМИ

США испытали противолодочный лазер, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.12.2021

США испытали противолодочный лазер, сообщили СМИ

США испытали противолодочное лазерное оружие, передает агентство Associated Press. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:38

2021-12-15T17:38

2021-12-15T23:08

в мире

сша

военно-морские силы сша

красное море

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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. США испытали противолодочное лазерное оружие, передает агентство Associated Press."Корабль ВМС США Portland провел тестовый выстрел из демонстрационной системы лазерного оружия по цели в Аденском заливе", — говорится в сообщении.По данным СМИ, лазерную систему можно использовать для противодействия катерам-беспилотникам с бомбами, которые используют в Красном море йеменские хуситы.Со своей стороны, Пятый флот США распространил сообщение с подробностями испытаний: твердотельный лазер успешно поразил статичную надводную цель.Ранее американский производитель военной техники Lockheed Martin поставил для ВВС США высокомощную лазерную установку AHEL. Ей планируется оснастить самолеты огневой поддержки AC-130J. Также в Штатах уже успешно испытали корабельную лазерную установку ПВО для борьбы с беспилотниками.

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в мире, сша, военно-морские силы сша, красное море