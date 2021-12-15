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США испытали противолодочный лазер, сообщили СМИ
США испытали противолодочный лазер, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.12.2021
США испытали противолодочный лазер, сообщили СМИ
США испытали противолодочное лазерное оружие, передает агентство Associated Press. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:38
2021-12-15T23:08
в мире
сша
военно-морские силы сша
красное море
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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. США испытали противолодочное лазерное оружие, передает агентство Associated Press."Корабль ВМС США Portland провел тестовый выстрел из демонстрационной системы лазерного оружия по цели в Аденском заливе", — говорится в сообщении.По данным СМИ, лазерную систему можно использовать для противодействия катерам-беспилотникам с бомбами, которые используют в Красном море йеменские хуситы.Со своей стороны, Пятый флот США распространил сообщение с подробностями испытаний: твердотельный лазер успешно поразил статичную надводную цель.Ранее американский производитель военной техники Lockheed Martin поставил для ВВС США высокомощную лазерную установку AHEL. Ей планируется оснастить самолеты огневой поддержки AC-130J. Также в Штатах уже успешно испытали корабельную лазерную установку ПВО для борьбы с беспилотниками.
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в мире, сша, военно-морские силы сша, красное море
17:38 15.12.2021 (обновлено: 23:08 15.12.2021)
 
США испытали противолодочный лазер, сообщили СМИ

СМИ: корабль ВМС США провел тестовый выстрел из системы лазерного оружия

© AFP 2021 / DVIDS/Donald HolbertИспытание американского противолодочного лазерного оружия в Аденском заливе
Испытание американского противолодочного лазерного оружия в Аденском заливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / DVIDS/Donald Holbert
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. США испытали противолодочное лазерное оружие, передает агентство Associated Press.
"Корабль ВМС США Portland провел тестовый выстрел из демонстрационной системы лазерного оружия по цели в Аденском заливе", — говорится в сообщении.
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Devin Kates/U.S. Marine CorpsИспытание американского противолодочного лазерного оружия в Аденском заливе
Испытание американского противолодочного лазерного оружия в Аденском заливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Devin Kates/U.S. Marine Corps
Испытание американского противолодочного лазерного оружия в Аденском заливе
По данным СМИ, лазерную систему можно использовать для противодействия катерам-беспилотникам с бомбами, которые используют в Красном море йеменские хуситы.
Со своей стороны, Пятый флот США распространил сообщение с подробностями испытаний: твердотельный лазер успешно поразил статичную надводную цель.
Ранее американский производитель военной техники Lockheed Martin поставил для ВВС США высокомощную лазерную установку AHEL. Ей планируется оснастить самолеты огневой поддержки AC-130J. Также в Штатах уже успешно испытали корабельную лазерную установку ПВО для борьбы с беспилотниками.
Атомная подводная лодка проекта 949А (шифр Антей) Челябинск - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 03:39
Источник: подлодку "Челябинск" переделают в носитель "Цирконов"
 
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