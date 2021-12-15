17:38 15.12.2021 (обновлено: 23:08 15.12.2021)
США испытали противолодочный лазер, сообщили СМИ
СМИ: корабль ВМС США провел тестовый выстрел из системы лазерного оружия
© AFP 2021 / DVIDS/Donald HolbertИспытание американского противолодочного лазерного оружия в Аденском заливе
ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. США испытали противолодочное лазерное оружие, передает агентство Associated Press.
"Корабль ВМС США Portland провел тестовый выстрел из демонстрационной системы лазерного оружия по цели в Аденском заливе", — говорится в сообщении.
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Devin Kates/U.S. Marine CorpsИспытание американского противолодочного лазерного оружия в Аденском заливе
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Devin Kates/U.S. Marine Corps
Испытание американского противолодочного лазерного оружия в Аденском заливе
По данным СМИ, лазерную систему можно использовать для противодействия катерам-беспилотникам с бомбами, которые используют в Красном море йеменские хуситы.
Со своей стороны, Пятый флот США распространил сообщение с подробностями испытаний: твердотельный лазер успешно поразил статичную надводную цель.
Ранее американский производитель военной техники Lockheed Martin поставил для ВВС США высокомощную лазерную установку AHEL. Ей планируется оснастить самолеты огневой поддержки AC-130J. Также в Штатах уже успешно испытали корабельную лазерную установку ПВО для борьбы с беспилотниками.
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