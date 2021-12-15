https://ria.ru/20211215/kurer-1763817825.html

В московской больнице рассказали о состоянии раненного ножом курьера

В московской больнице рассказали о состоянии раненного ножом курьера - РИА Новости, 15.12.2021

В московской больнице рассказали о состоянии раненного ножом курьера

Раненный ножом в Москве курьер был прооперирован, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице имени Ф. И... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:33

2021-12-15T12:33

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Раненный ножом в Москве курьер был прооперирован, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева.Нападение произошло накануне у автобусной остановки на Самаркандском бульваре – судя по видео из социальных сетей, атаке подвергся курьер "Яндекс.Еды", видна желтая курьерская сумка и следы крови. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, пострадавшего госпитализировали с колотой раной шеи."На сегодня состояние тяжелое, послеоперационный период без особенностей. Он в реанимации", - сказали в больнице.После нападения на курьера был задержан уроженец Кузбасса, который, предположительно, был в тот момент пьян.

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происшествия, москва, яндекс, россия, курьер