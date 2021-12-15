Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/krym-1763922670.html
В Госдуме назвали позицию Шольца по Крыму опрометчивой
В Госдуме назвали позицию Шольца по Крыму опрометчивой - РИА Новости, 15.12.2021
В Госдуме назвали позицию Шольца по Крыму опрометчивой
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал опрометчивой позицию нового канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего возвращение Крыма в состав... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T18:32
2021-12-15T18:32
в мире
украина
республика крым
германия
госдума рф
михаил шеремет
олаф шольц
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148035/04/1480350439_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_9868a3bbd3b4cea790c17687806bfc05.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал опрометчивой позицию нового канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего возвращение Крыма в состав России аннексией.Ранее Шольц заявил, что Германия готова к конструктивному диалогу с Россией, однако это не следует понимать как одностороннюю новую "восточную политику" Берлина. Канцлер заявил о необходимости соблюдения Россией взятых на себя обязательств, которые были "тяжело нарушены в связи с аннексией Крыма"."Крым вошел в состав Российской Федерации согласно всем международным нормам, правилам и требованиям, в рамках действующего, на тот момент, украинского законодательства. Поэтому я бы посоветовал новому канцлеру ФРГ не делать столь опрометчивые и ошибочные заявления, давая оценку воссоединению Крыма с Россией. Никакого основания говорить о том, что Крым был аннексирован, нет", - сказал РИА Новости Шеремет.По его мнению, со временем российский статус Крыма признают все страны."Тем странам, которые сегодня политизируют возвращение Крыма в состав России в негативном русле, в последующем будет стыдно за свои действия. Нельзя торопиться в высказываниях по вопросам, которые касаются жизней и будущего миллионов людей, проживающих на полуострове. Прежде чем делать всякого рода заявления, надо самому приехать в Крым и пообщаться с людьми, которые сделали честный и искренний выбор без всякого давления", - сказал депутат.
https://ria.ru/20211208/ukraina-1762821576.html
https://ria.ru/20211209/trebovanie-1762859385.html
украина
республика крым
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148035/04/1480350439_254:0:2983:2047_1920x0_80_0_0_e63f1d164f2c8d57f42e08b39b43a1b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, республика крым, германия, госдума рф, михаил шеремет, олаф шольц, россия
18:32 15.12.2021
 
В Госдуме назвали позицию Шольца по Крыму опрометчивой

Депутат Госдумы Шеремет назвал позицию канцлера ФРГ Шольца по Крыму опрометчивой

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет во время круглого стола на тему: "Крым – открытая трибуна" в пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет во время круглого стола на тему: Крым – открытая трибуна в пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал опрометчивой позицию нового канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего возвращение Крыма в состав России аннексией.
Ранее Шольц заявил, что Германия готова к конструктивному диалогу с Россией, однако это не следует понимать как одностороннюю новую "восточную политику" Берлина. Канцлер заявил о необходимости соблюдения Россией взятых на себя обязательств, которые были "тяжело нарушены в связи с аннексией Крыма".
Новый канцлер Германии Олаф Шольц после заседания Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 18:41
Новый канцлер Германии прокомментировал обострение ситуации вокруг Украины
"Крым вошел в состав Российской Федерации согласно всем международным нормам, правилам и требованиям, в рамках действующего, на тот момент, украинского законодательства. Поэтому я бы посоветовал новому канцлеру ФРГ не делать столь опрометчивые и ошибочные заявления, давая оценку воссоединению Крыма с Россией. Никакого основания говорить о том, что Крым был аннексирован, нет", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, со временем российский статус Крыма признают все страны.
"Тем странам, которые сегодня политизируют возвращение Крыма в состав России в негативном русле, в последующем будет стыдно за свои действия. Нельзя торопиться в высказываниях по вопросам, которые касаются жизней и будущего миллионов людей, проживающих на полуострове. Прежде чем делать всякого рода заявления, надо самому приехать в Крым и пообщаться с людьми, которые сделали честный и искренний выбор без всякого давления", - сказал депутат.
Новый канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 03:11
Посол Украины потребовал от нового канцлера ФРГ "холодного душа" для России
 
В миреУкраинаРеспублика КрымГерманияГосдума РФМихаил ШереметОлаф ШольцРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
00:28Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
Лента новостейМолния
Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"