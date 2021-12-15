https://ria.ru/20211215/krym-1763922670.html
В Госдуме назвали позицию Шольца по Крыму опрометчивой
В Госдуме назвали позицию Шольца по Крыму опрометчивой - РИА Новости, 15.12.2021
В Госдуме назвали позицию Шольца по Крыму опрометчивой
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал опрометчивой позицию нового канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего возвращение Крыма в состав... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T18:32
2021-12-15T18:32
2021-12-15T18:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал опрометчивой позицию нового канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего возвращение Крыма в состав России аннексией.Ранее Шольц заявил, что Германия готова к конструктивному диалогу с Россией, однако это не следует понимать как одностороннюю новую "восточную политику" Берлина. Канцлер заявил о необходимости соблюдения Россией взятых на себя обязательств, которые были "тяжело нарушены в связи с аннексией Крыма"."Крым вошел в состав Российской Федерации согласно всем международным нормам, правилам и требованиям, в рамках действующего, на тот момент, украинского законодательства. Поэтому я бы посоветовал новому канцлеру ФРГ не делать столь опрометчивые и ошибочные заявления, давая оценку воссоединению Крыма с Россией. Никакого основания говорить о том, что Крым был аннексирован, нет", - сказал РИА Новости Шеремет.По его мнению, со временем российский статус Крыма признают все страны."Тем странам, которые сегодня политизируют возвращение Крыма в состав России в негативном русле, в последующем будет стыдно за свои действия. Нельзя торопиться в высказываниях по вопросам, которые касаются жизней и будущего миллионов людей, проживающих на полуострове. Прежде чем делать всякого рода заявления, надо самому приехать в Крым и пообщаться с людьми, которые сделали честный и искренний выбор без всякого давления", - сказал депутат.
https://ria.ru/20211208/ukraina-1762821576.html
https://ria.ru/20211209/trebovanie-1762859385.html
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в мире, украина, республика крым, германия, госдума рф, михаил шеремет, олаф шольц, россия
В Госдуме назвали позицию Шольца по Крыму опрометчивой
Депутат Госдумы Шеремет назвал позицию канцлера ФРГ Шольца по Крыму опрометчивой
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости.
Депутат Госдумы
от крымского региона Михаил Шеремет
назвал опрометчивой позицию нового канцлера Германии Олафа Шольца
, назвавшего возвращение Крыма в состав России
аннексией.
Ранее Шольц заявил, что Германия готова к конструктивному диалогу с Россией, однако это не следует понимать как одностороннюю новую "восточную политику" Берлина
. Канцлер заявил о необходимости соблюдения Россией взятых на себя обязательств, которые были "тяжело нарушены в связи с аннексией Крыма".
"Крым вошел в состав Российской Федерации согласно всем международным нормам, правилам и требованиям, в рамках действующего, на тот момент, украинского законодательства. Поэтому я бы посоветовал новому канцлеру ФРГ не делать столь опрометчивые и ошибочные заявления, давая оценку воссоединению Крыма с Россией. Никакого основания говорить о том, что Крым был аннексирован, нет", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, со временем российский статус Крыма признают все страны.
"Тем странам, которые сегодня политизируют возвращение Крыма в состав России в негативном русле, в последующем будет стыдно за свои действия. Нельзя торопиться в высказываниях по вопросам, которые касаются жизней и будущего миллионов людей, проживающих на полуострове. Прежде чем делать всякого рода заявления, надо самому приехать в Крым и пообщаться с людьми, которые сделали честный и искренний выбор без всякого давления", - сказал депутат.