https://ria.ru/20211215/krym-1763922670.html

В Госдуме назвали позицию Шольца по Крыму опрометчивой

В Госдуме назвали позицию Шольца по Крыму опрометчивой - РИА Новости, 15.12.2021

В Госдуме назвали позицию Шольца по Крыму опрометчивой

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал опрометчивой позицию нового канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего возвращение Крыма в состав... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T18:32

2021-12-15T18:32

2021-12-15T18:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал опрометчивой позицию нового канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего возвращение Крыма в состав России аннексией.Ранее Шольц заявил, что Германия готова к конструктивному диалогу с Россией, однако это не следует понимать как одностороннюю новую "восточную политику" Берлина. Канцлер заявил о необходимости соблюдения Россией взятых на себя обязательств, которые были "тяжело нарушены в связи с аннексией Крыма"."Крым вошел в состав Российской Федерации согласно всем международным нормам, правилам и требованиям, в рамках действующего, на тот момент, украинского законодательства. Поэтому я бы посоветовал новому канцлеру ФРГ не делать столь опрометчивые и ошибочные заявления, давая оценку воссоединению Крыма с Россией. Никакого основания говорить о том, что Крым был аннексирован, нет", - сказал РИА Новости Шеремет.По его мнению, со временем российский статус Крыма признают все страны."Тем странам, которые сегодня политизируют возвращение Крыма в состав России в негативном русле, в последующем будет стыдно за свои действия. Нельзя торопиться в высказываниях по вопросам, которые касаются жизней и будущего миллионов людей, проживающих на полуострове. Прежде чем делать всякого рода заявления, надо самому приехать в Крым и пообщаться с людьми, которые сделали честный и искренний выбор без всякого давления", - сказал депутат.

https://ria.ru/20211208/ukraina-1762821576.html

https://ria.ru/20211209/trebovanie-1762859385.html

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в мире, украина, республика крым, германия, госдума рф, михаил шеремет, олаф шольц, россия