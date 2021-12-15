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Источник: в Москве торговца криптовалютой ограбили на миллион долларов
Источник: в Москве торговца криптовалютой ограбили на миллион долларов - РИА Новости, 15.12.2021
Источник: в Москве торговца криптовалютой ограбили на миллион долларов
Неизвестные в Москве отобрали у бизнесмена, торговавшего криптовалютой Tether, более миллиона долларов сразу после заключения сделки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:47
2021-12-15T12:06
москва
криптовалюта
происшествия
россия
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Неизвестные в Москве отобрали у бизнесмена, торговавшего криптовалютой Tether, более миллиона долларов сразу после заключения сделки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Заявление в полицию поступило накануне, 14 декабря. Со слов 29-летнего заявителя, он несколько лет занимается торговлей криптовалюты. А в октябре планировал продать более миллиона цифровых "монет" Tether", - сказал собеседник агентства.По его словам, заключать сделку он пришел со своим постоянным покупателем, который принес в сумке более миллиона долларов.После перевода криптовалюты в офис с криками забежали двое неизвестных южан, схватили деньги и передали их покупателю криптовалюты, после чего втроем выбежали из офиса.Бизнесмен с коллегой последовал за ними, но им начали угрожать, что применят оружие. В итоге со дня сделки прошло два месяца, а деньги до сих пор не возвращены. Сейчас в связи со случившимся проводится проверка.Tether - криптовалютный токен, выпущенный компанией Tether Limited, которая утверждает, что его стоимость на 20 процентов обеспечивается запасами долларов США, хранящимися на ее банковских счетах.
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москва, криптовалюта, происшествия, россия
11:47 15.12.2021 (обновлено: 12:06 15.12.2021)
 
Источник: в Москве торговца криптовалютой ограбили на миллион долларов

Источник: в Москве торговца криптовалютой Tether ограбили на миллион долларов после сделки

CC0 / vjkombajn / Криптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
CC0 / vjkombajn /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Неизвестные в Москве отобрали у бизнесмена, торговавшего криптовалютой Tether, более миллиона долларов сразу после заключения сделки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Заявление в полицию поступило накануне, 14 декабря. Со слов 29-летнего заявителя, он несколько лет занимается торговлей криптовалюты. А в октябре планировал продать более миллиона цифровых "монет" Tether", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, заключать сделку он пришел со своим постоянным покупателем, который принес в сумке более миллиона долларов.
После перевода криптовалюты в офис с криками забежали двое неизвестных южан, схватили деньги и передали их покупателю криптовалюты, после чего втроем выбежали из офиса.
Бизнесмен с коллегой последовал за ними, но им начали угрожать, что применят оружие. В итоге со дня сделки прошло два месяца, а деньги до сих пор не возвращены. Сейчас в связи со случившимся проводится проверка.
Tether - криптовалютный токен, выпущенный компанией Tether Limited, которая утверждает, что его стоимость на 20 процентов обеспечивается запасами долларов США, хранящимися на ее банковских счетах.
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