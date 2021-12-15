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Лондон заявил о возможности "решительных действий" в случае краха СВПД
Лондон заявил о возможности "решительных действий" в случае краха СВПД - РИА Новости, 15.12.2021
Лондон заявил о возможности "решительных действий" в случае краха СВПД
Иран будет нести ответственность за провал СВПД, если продолжит нынешнюю линию на переговорах в Вене – крах плана потребует решительных действий СБ ООН, заявила РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T04:21
2021-12-15T04:21
в мире
тегеран (город)
франция
совет безопасности оон
дональд трамп
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
барбара вудворд
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ООН, 15 дек – РИА Новости. Иран будет нести ответственность за провал СВПД, если продолжит нынешнюю линию на переговорах в Вене – крах плана потребует решительных действий СБ ООН, заявила на заседании Совбеза постпред Великобритании при организации Барбара Вудворд."Мы надеемся, что Иран решит заключить справедливую и всеобъемлющую сделку, которая принесет пользу иранскому народу и государству. Если Иран продолжит свой нынешний путь ядерной эскалации в течение недель, а не месяцев, он будет нести ответственность за крах СВПД и провоцирование серьезного кризиса, который потребует решительной реакции со стороны Совета", - сказала Вудворд.По ее словам, на нынешних переговорах в Вене "Иран выдвинул новые максималистские требования, многие из которых выходят за рамки СВПД"."Процесс идет недостаточно быстро, и время уходит", - добавила она.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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в мире, тегеран (город), франция, совет безопасности оон, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, барбара вудворд
04:21 15.12.2021
 
Лондон заявил о возможности "решительных действий" в случае краха СВПД

Постпред Британии Вудворд заявила о возможности "решительных действий" в случае краха СВПД

© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Depositphotos / rabbit75_dep
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ООН, 15 дек – РИА Новости. Иран будет нести ответственность за провал СВПД, если продолжит нынешнюю линию на переговорах в Вене – крах плана потребует решительных действий СБ ООН, заявила на заседании Совбеза постпред Великобритании при организации Барбара Вудворд.
"Мы надеемся, что Иран решит заключить справедливую и всеобъемлющую сделку, которая принесет пользу иранскому народу и государству. Если Иран продолжит свой нынешний путь ядерной эскалации в течение недель, а не месяцев, он будет нести ответственность за крах СВПД и провоцирование серьезного кризиса, который потребует решительной реакции со стороны Совета", - сказала Вудворд.
По ее словам, на нынешних переговорах в Вене "Иран выдвинул новые максималистские требования, многие из которых выходят за рамки СВПД".
"Процесс идет недостаточно быстро, и время уходит", - добавила она.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
03:38
Постпред Ирана заявил, что угрозы не способствуют переговорам по СВПД
 
В миреТегеран (город)ФранцияСовет Безопасности ООНДональд ТрампСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияБарбара Вудворд
 
 
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