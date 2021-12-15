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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211215/koronavirus-1763825181.html
В Румынии выявили два новых случая заражения штаммом "омикрон"
В Румынии выявили два новых случая заражения штаммом "омикрон" - РИА Новости, 15.12.2021
В Румынии выявили два новых случая заражения штаммом "омикрон"
Число выявленных в Румынии случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" достигло десяти, сообщил местный телеканал Digi24. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:07
2021-12-15T13:07
распространение коронавируса
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юар
румыния
воз
коронавирус covid-19
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КИШИНЕВ, 15 дек - РИА Новости. Число выявленных в Румынии случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" достигло десяти, сообщил местный телеканал Digi24.Министерство здравоохранения Румынии 12 декабря сообщило, что количество подтвержденных случаев заражения штаммом "омикрон" выросло до восьми, первый случай в стране был зарегистрирован 4 декабря."Еще два случая заражения штаммом "омикрон" подтверждены в Румынии. Речь идет о двух женщинах, которые вернулись из Великобритании", - информирует телеканал.У обеих пациенток диагностирована легкая форма заболевания, одна из них госпитализирована, чтобы находиться под наблюдением врачей, вторая находится в изоляции дома.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в заявлении ВОЗ.
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в мире, юар, румыния, воз, коронавирус covid-19
13:07 15.12.2021
 
В Румынии выявили два новых случая заражения штаммом "омикрон"

В Румынии выявили два новых случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач реаниматолог
Врач реаниматолог - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КИШИНЕВ, 15 дек - РИА Новости. Число выявленных в Румынии случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" достигло десяти, сообщил местный телеканал Digi24.
Министерство здравоохранения Румынии 12 декабря сообщило, что количество подтвержденных случаев заражения штаммом "омикрон" выросло до восьми, первый случай в стране был зарегистрирован 4 декабря.
"Еще два случая заражения штаммом "омикрон" подтверждены в Румынии. Речь идет о двух женщинах, которые вернулись из Великобритании", - информирует телеканал.
У обеих пациенток диагностирована легкая форма заболевания, одна из них госпитализирована, чтобы находиться под наблюдением врачей, вторая находится в изоляции дома.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в заявлении ВОЗ.
Вакцинация препаратом против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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