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В Румынии выявили два новых случая заражения штаммом "омикрон"
В Румынии выявили два новых случая заражения штаммом "омикрон" - РИА Новости, 15.12.2021
В Румынии выявили два новых случая заражения штаммом "омикрон"
Число выявленных в Румынии случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" достигло десяти, сообщил местный телеканал Digi24. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:07
2021-12-15T13:07
2021-12-15T13:07
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КИШИНЕВ, 15 дек - РИА Новости. Число выявленных в Румынии случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" достигло десяти, сообщил местный телеканал Digi24.Министерство здравоохранения Румынии 12 декабря сообщило, что количество подтвержденных случаев заражения штаммом "омикрон" выросло до восьми, первый случай в стране был зарегистрирован 4 декабря."Еще два случая заражения штаммом "омикрон" подтверждены в Румынии. Речь идет о двух женщинах, которые вернулись из Великобритании", - информирует телеканал.У обеих пациенток диагностирована легкая форма заболевания, одна из них госпитализирована, чтобы находиться под наблюдением врачей, вторая находится в изоляции дома.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в заявлении ВОЗ.
https://radiosputnik.ria.ru/20211215/moderna-1763791817.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, юар, румыния, воз, коронавирус covid-19
В Румынии выявили два новых случая заражения штаммом "омикрон"
В Румынии выявили два новых случая заражения омикрон-штаммом коронавируса