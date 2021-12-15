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В Москве выявили 2459 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2459 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 15.12.2021
В Москве выявили 2459 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Москве (2459), Санкт-Петербурге (2055), Подмосковье (1739), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:43
2021-12-15T11:43
2021-12-15T11:43
распространение коронавируса
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московская область (подмосковье)
москва
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Москве (2459), Санкт-Петербурге (2055), Подмосковье (1739), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2459, 2. Санкт-Петербург - 2055, 3. Московская область - 1739", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев за день зафиксировано в Калмыкии - 16, Ненецком автономном округе - 9, Чукотском автономном округе - 7.
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РИА Новости
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 2459 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 2459 новых случаев заражения коронавирусом