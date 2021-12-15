https://ria.ru/20211215/koronavirus-1763779653.html

В Минздраве рассказали, сколько привитых людей заболевают COVID-19

В Минздраве рассказали, сколько привитых людей заболевают COVID-19 - РИА Новости, 15.12.2021

В Минздраве рассказали, сколько привитых людей заболевают COVID-19

Всего 3,9% привитых россиян заражаются коронавирусом, а в больницы попадают не более 1,7%, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T09:26

2021-12-15T09:26

2021-12-15T11:52

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Всего 3,9% привитых россиян заражаются коронавирусом, а в больницы попадают не более 1,7%, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы видим, что пациенты, которые прошли вакцинацию и особенно сейчас ревакцинацию, болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации", — отметил он на съезде Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.Глава Минздрава добавил, что всего сейчас под наблюдением врачей остаются более 700 тысяч пациентов с COVID-19. При этом на пике пандемии этот показатель достигал 1,3 миллиона. За все время в России выявили более десяти миллионов случаев COVID-19, жертвами болезни стали почти 292 тысячи человек, выздоровели 8,8 миллиона.Как рассказал ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, в 77 странах обнаружили новый штамм коронавируса — "омикрон". Он распространяется быстрее предшественников.Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что институт разработал новую платформу для создания вакцин и собрал конструкцию профилактического препарата против омикрон-штамма.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом сделать прививку. По последним данным, уровень коллективного иммунитета в России составляет 56,1 процента. Власти неоднократно заявляли, что для того, чтобы справиться с COVID-19 в стране, необходимо, чтобы этот показатель достиг отметки в 80 процентов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/vaktsinatsiya-1763736753.html

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Ревакцинация от COVID-19: что нужно знать Повторная вакцинация от коронавируса нужна. Она укрепит иммунитет и обеспечит дальнейшую защиту организма. В разгар эпидемии врачи рекомендуют сделать прививку уже через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Как только ситуация стабилизируется и будет достигнут коллективный иммунитет, прививаться от коронавируса можно раз в год. При этом использовать любую вакцину, зарегистрированную в России. Все, что нужно знать о ревакцинации от коронавируса, смотрите в видеоинфографике Ria.ru. 2021-12-15T09:26 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии