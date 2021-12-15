https://ria.ru/20211215/koronavirus-1763779653.html
В Минздраве рассказали, сколько привитых людей заболевают COVID-19
В Минздраве рассказали, сколько привитых людей заболевают COVID-19 - РИА Новости, 15.12.2021
В Минздраве рассказали, сколько привитых людей заболевают COVID-19
Всего 3,9% привитых россиян заражаются коронавирусом, а в больницы попадают не более 1,7%, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T09:26
2021-12-15T09:26
2021-12-15T11:52
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Всего 3,9% привитых россиян заражаются коронавирусом, а в больницы попадают не более 1,7%, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы видим, что пациенты, которые прошли вакцинацию и особенно сейчас ревакцинацию, болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации", — отметил он на съезде Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.Глава Минздрава добавил, что всего сейчас под наблюдением врачей остаются более 700 тысяч пациентов с COVID-19. При этом на пике пандемии этот показатель достигал 1,3 миллиона. За все время в России выявили более десяти миллионов случаев COVID-19, жертвами болезни стали почти 292 тысячи человек, выздоровели 8,8 миллиона.Как рассказал ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, в 77 странах обнаружили новый штамм коронавируса — "омикрон". Он распространяется быстрее предшественников.Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что институт разработал новую платформу для создания вакцин и собрал конструкцию профилактического препарата против омикрон-штамма.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом сделать прививку. По последним данным, уровень коллективного иммунитета в России составляет 56,1 процента. Власти неоднократно заявляли, что для того, чтобы справиться с COVID-19 в стране, необходимо, чтобы этот показатель достиг отметки в 80 процентов.
https://radiosputnik.ria.ru/20211214/vaktsinatsiya-1763736753.html
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Ревакцинация от COVID-19: что нужно знать
Повторная вакцинация от коронавируса нужна. Она укрепит иммунитет и обеспечит дальнейшую защиту организма. В разгар эпидемии врачи рекомендуют сделать прививку уже через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Как только ситуация стабилизируется и будет достигнут коллективный иммунитет, прививаться от коронавируса можно раз в год. При этом использовать любую вакцину, зарегистрированную в России. Все, что нужно знать о ревакцинации от коронавируса, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
2021-12-15T09:26
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:26 15.12.2021 (обновлено: 11:52 15.12.2021)
В Минздраве рассказали, сколько привитых людей заболевают COVID-19
Глава Минздрава Мурашко заявил, что около 3,9 процента привитых людей заболевают COVID-19