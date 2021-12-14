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Институт Гамалеи разработал новую платформу для создания вакцин
Институт Гамалеи разработал новую платформу для создания вакцин - РИА Новости, 14.12.2021
Институт Гамалеи разработал новую платформу для создания вакцин
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал новую платформу создания вакцин, сообщил директор института Александр Гинцбург в эфире телеканала... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:52
2021-12-14T16:27
общество
александр гинцбург
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал новую платформу создания вакцин, сообщил директор института Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".Как ранее указывал академик, центр уже собрал конструкцию профилактического препарата против омикрон-штамма, но оснований менять вакцину пока нет. По его словам, подобные манипуляции проводились и для всех предыдущих вариантов SARS-CoV-2, все они хранятся в холодильниках НИЦ.Гинцбург заявил, что сотрудники института еще изучают эффективность "Спутника V" против нового варианта коронавируса и хотят получить "конкретные цифры". Если "омикрон" вытеснит "дельту", может понадобиться двухкомпонентный препарат, дающий антитела к обоим штаммам."Тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которую в настоящее время институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время проходит первую стадию клинических испытаний — мы к ним готовимся", — добавил он.Вопрос о модификации "Спутника V" нужно будет поднимать, если в сравнении с уханьским вариантом SARS-CoV-2 "падение защитного эффекта &lt;...&gt; будет уже десятикратное", считает директор НИЦ.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.Как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, новый вариант коронавирусной инфекции обнаружили у 16 россиян, вернувшихся из Африки, 11 из них вакцинированы.
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общество, александр гинцбург
14:52 14.12.2021 (обновлено: 16:27 14.12.2021)
 
Институт Гамалеи разработал новую платформу для создания вакцин

Глава института Гамалеи Гинцбург заявил о разработке новой платформы для создания вакцин

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлександр Гинцбург
Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал новую платформу создания вакцин, сообщил директор института Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
Как ранее указывал академик, центр уже собрал конструкцию профилактического препарата против омикрон-штамма, но оснований менять вакцину пока нет. По его словам, подобные манипуляции проводились и для всех предыдущих вариантов SARS-CoV-2, все они хранятся в холодильниках НИЦ.
Гинцбург заявил, что сотрудники института еще изучают эффективность "Спутника V" против нового варианта коронавируса и хотят получить "конкретные цифры". Если "омикрон" вытеснит "дельту", может понадобиться двухкомпонентный препарат, дающий антитела к обоим штаммам.
"Тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которую в настоящее время институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время проходит первую стадию клинических испытаний — мы к ним готовимся", — добавил он.
Вопрос о модификации "Спутника V" нужно будет поднимать, если в сравнении с уханьским вариантом SARS-CoV-2 "падение защитного эффекта <...> будет уже десятикратное", считает директор НИЦ.
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Омикрон-штамм SARS-CoV-2

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, новый вариант коронавирусной инфекции обнаружили у 16 россиян, вернувшихся из Африки, 11 из них вакцинированы.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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