https://ria.ru/20211215/konkurs-1763860432.html

210 школьников стали призерами конкурса "Смотри, это Россия!"

210 школьников стали призерами конкурса "Смотри, это Россия!" - РИА Новости, 15.12.2021

210 школьников стали призерами конкурса "Смотри, это Россия!"

14 декабря призерами всероссийского конкурса "Смотри, это Россия!" стали 210 школьников. Победителей выбирали путем народного голосования на сайте... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:18

2021-12-15T15:18

2021-12-15T15:47

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. 14 декабря призерами всероссийского конкурса "Смотри, это Россия!" стали 210 школьников. Победителей выбирали путем народного голосования на сайте lookitsrussia.ru. Более 118 тысяч россиян из 85 регионов отдали свои голоса за понравившиеся работы.В общей сложности были отмечены 42 команды из 11 регионов – Республики Саха (Якутия), Республики Алтай, Республики Северная Осетия – Алания, Краснодарского края, Нижегородской, Свердловской, Кемеровской, Тамбовской и Калининградской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.Команды-участницы боролись за победу в трех возрастных категориях. Среди каждой группы определяли сразу двух лидеров –одну команду из Якутии и одну из других регионов России, сообщили организаторы конкурса.Команда "Исток" из Краснодарского края победила в возрастной группе 6–10 лет, среди участников в возрасте 11–15 лет победу одержала команда "Детская академия русской культуры" из Москвы, а в старшей возрастной категории (16–18 лет) больше всего голосов получила команда DreamTeam из Нижегородской области. От Республики Саха (Якутия) победителями были признаны команды "Якутяночки" (6–10 лет), "АЙЫЫ" (11–15 лет) и "Бивни Якутии" (16–18 лет). Всем участникам команд-победителей будут вручены смартфоны.Среди команд из Якутии выбрали "Юных амбассадоров своего региона" за раскрытие туристического потенциала республики, а в номинации "Креатив в изучении своей малой родины" отметили авторов самых самобытных роликов. Эти номинации были учреждены партнером конкурса – Целевым фондом будущих поколений Республики Саха (Якутия).Помимо победителей в основной программе конкурса, награды отправятся к еще 30 командам, работы которых признали лучшими в номинациях от партнеров: "Знание" – за самую оригинальную подачу интересных фактов о регионе от российского общества "Знание", "Дети России" – за самые красивые пейзажи наоткрытках от Русского географического общества. Кроме того, победители и наставники конкурса "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия – страна возможностей" оценили ролики в номинации "Лучшая операторская работа", а призы за лучший сценарий подготовил победитель конкурса "Мастера гостеприимства" Андрей Сулейков, продюсер киберпутеводителя "Это моя земля"."Сегодня все больше молодых людей открывают для себя путешествия по России, развеивая многочисленные мифы и устоявшиеся стереотипы о труднодоступности такого отдыха, его дороговизны. Необходимо использовать каждую возможность, для того что рассказывать о значимых, интересных, привлекательных местах каждого из регионов нашей страны", – подчеркнул заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов.Конкурсные видеоролики играют значимую роль в развитии внутреннего туризма, отметила заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.Конкурс школьных видеооткрыток "Смотри, это Россия!" в этом году проводился во второй раз. Впервые инициатива была реализована в 2020 году при ключевой поддержке Главы Республики Саха (Якутия).В этом году мероприятие прошло при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Федерального агентства по туризму, президентской платформы "Россия – страна возможностей", Российского движения школьников, АО "УК "ИНТЦ "Сириус", Русского географического общества, российского общества "Знание", Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия), киберпутеводителя "Это моя земля".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, республика саха (якутия), россия, сн_образование, социальный навигатор