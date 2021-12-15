https://ria.ru/20211215/konferentsiya-1763956389.html

В Израиле прошла конференция в честь 30-летия дипотношений с Россией

В Израиле прошла конференция в честь 30-летия дипотношений с Россией - РИА Новости, 15.12.2021

В Израиле прошла конференция в честь 30-летия дипотношений с Россией

Конференция, посвящённая 30-летию восстановления дипотношений между Россией и Израилем, прошла в Тель-Авивском университете, передаёт корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T22:33

2021-12-15T22:33

2021-12-15T22:34

израиль

ссср

анатолий викторов

россия

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 дек - РИА Новости. Конференция, посвящённая 30-летию восстановления дипотношений между Россией и Израилем, прошла в Тель-Авивском университете, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Конференция была организована Тель-Авивским университетом совместно с Евро-Азиатским Еврейским Конгрессом (ЕАЕК) при участии посольства России и израильского МИД."Напомню, что СССР был первой страной, которая де-юре признала Государство Израиль в мае 1948 года. Конечно, в летописи наших отношений были и взлеты, и падения. Вместе с тем сегодня можно с уверенностью утверждать, что российско-израильское взаимовыгодное сотрудничество прошло испытание временем и продолжает активно развиваться по всем направлениям", - сказал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.Президент ЕАЕК Михаил Мирилашвили подчеркнул важность сохранения сведений об общей истории России и Израиля. "Документы, которые будут опубликованы в ближайшем будущем, позволят осмыслить крайне напряженные отношения между СССР и Израилем. Важно, что над этим проектом совместно работают авторитетные ученые из России и Израиля. Для нас большая честь поддерживать этот проект. Трудно переоценить важность научных контактов для развития современных межгосударственных отношений", - сказал президент ЕАЕК.В ходе конференции был представлен проект публикации советско-израильских документов, реализация которого запланирована на 2022-2023 год, а также доклады о преподавании русского языка в Тель-Авивском университете и совместных межгосударственных проектах ученых в области геологии и археологии.

https://ria.ru/20211118/izrail-1759677818.html

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израиль, ссср, анатолий викторов, россия