https://ria.ru/20211215/kompensatsii-1763885714.html

Аграрии Удмуртии, пострадавшие от засухи, получат компенсации

Аграрии Удмуртии, пострадавшие от засухи, получат компенсации - РИА Новости, 15.12.2021

Аграрии Удмуртии, пострадавшие от засухи, получат компенсации

Сельскохозяйственные предприятия Удмуртии, пострадавшие от засухи, получат федеральную и региональную помощь: на компенсацию затрат направят более 500 миллионов РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:27

2021-12-15T16:27

2021-12-15T16:27

удмуртская республика

экономика

удмуртская республика (удмуртия)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

александр бречалов

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УФА, 15 дек – РИА Новости. Сельскохозяйственные предприятия Удмуртии, пострадавшие от засухи, получат федеральную и региональную помощь: на компенсацию затрат направят более 500 миллионов рублей, сообщил глава республики Александр Бречалов."Более полумиллиарда рублей в качестве поддержки получат наши сельхозпредприятия, пострадавшие от засухи. Это компенсация затрат, связанных с производством зерновых и молока", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".Он добавил, что на сегодня сельхозпроизводители республики получили порядка 2,8 миллиарда рублей прямых субсидий по всем направлениям господдержки и это на 600 миллионов рублей больше, чем в прошлом году."В целом в Год села на развитие агропромышленного комплекса мы направили беспрецедентную сумму – 3,9 миллиарда рублей. И это не только строительство новых ферм, увеличение посевных площадей и поголовья, но еще и развитие инфраструктуры на селе – ремонт дорог, ДК, благоустройство общественных пространств, новые дома для сотрудников", - поделился Бречалов в соцсети.По данным его пресс-службы, 506,7 миллиона рублей федеральных средств поступило в Удмуртию для оказания дополнительной поддержки сельхозпредприятиям республики в результате неблагоприятных погодных условий в нынешнем полевом сезоне. С учетом софинансирования из регионального бюджета общий объем доведенных средств составит 537 миллионов рублей."Эти дополнительные субсидии удмуртские сельхозпроизводители получают по двум направлениям. Причем по первому все средства в объеме 159,5 миллионов рублей на сегодня уже доведены – это возмещение затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур (пшеницы, ржи и ячменя) в 2020 и 2021 годах. Минсельхоз Удмуртии возместил затраты, связанные с покупкой ГСМ, средств защиты растений, минеральных удобрений и семян сельхозкультур. А также с выполнением работ и оказанием услуг по подготовке семян к посеву, выращиванию и уходу за посевами, уборке и подработке зерна", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20211215/zhile-1763784493.html

https://ria.ru/20211214/remont-1763671466.html

удмуртская республика (удмуртия)

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экономика, удмуртская республика (удмуртия), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), александр бречалов