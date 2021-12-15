Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20211215/kompensatsii-1763885714.html
Аграрии Удмуртии, пострадавшие от засухи, получат компенсации
Аграрии Удмуртии, пострадавшие от засухи, получат компенсации - РИА Новости, 15.12.2021
Аграрии Удмуртии, пострадавшие от засухи, получат компенсации
Сельскохозяйственные предприятия Удмуртии, пострадавшие от засухи, получат федеральную и региональную помощь: на компенсацию затрат направят более 500 миллионов РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:27
2021-12-15T16:27
удмуртская республика
экономика
удмуртская республика (удмуртия)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
александр бречалов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644354_0:108:3257:1940_1920x0_80_0_0_95d4ba3b4af18796c9bbc8bbeb141a60.jpg
УФА, 15 дек – РИА Новости. Сельскохозяйственные предприятия Удмуртии, пострадавшие от засухи, получат федеральную и региональную помощь: на компенсацию затрат направят более 500 миллионов рублей, сообщил глава республики Александр Бречалов."Более полумиллиарда рублей в качестве поддержки получат наши сельхозпредприятия, пострадавшие от засухи. Это компенсация затрат, связанных с производством зерновых и молока", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".Он добавил, что на сегодня сельхозпроизводители республики получили порядка 2,8 миллиарда рублей прямых субсидий по всем направлениям господдержки и это на 600 миллионов рублей больше, чем в прошлом году."В целом в Год села на развитие агропромышленного комплекса мы направили беспрецедентную сумму – 3,9 миллиарда рублей. И это не только строительство новых ферм, увеличение посевных площадей и поголовья, но еще и развитие инфраструктуры на селе – ремонт дорог, ДК, благоустройство общественных пространств, новые дома для сотрудников", - поделился Бречалов в соцсети.По данным его пресс-службы, 506,7 миллиона рублей федеральных средств поступило в Удмуртию для оказания дополнительной поддержки сельхозпредприятиям республики в результате неблагоприятных погодных условий в нынешнем полевом сезоне. С учетом софинансирования из регионального бюджета общий объем доведенных средств составит 537 миллионов рублей."Эти дополнительные субсидии удмуртские сельхозпроизводители получают по двум направлениям. Причем по первому все средства в объеме 159,5 миллионов рублей на сегодня уже доведены – это возмещение затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур (пшеницы, ржи и ячменя) в 2020 и 2021 годах. Минсельхоз Удмуртии возместил затраты, связанные с покупкой ГСМ, средств защиты растений, минеральных удобрений и семян сельхозкультур. А также с выполнением работ и оказанием услуг по подготовке семян к посеву, выращиванию и уходу за посевами, уборке и подработке зерна", - говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20211215/zhile-1763784493.html
https://ria.ru/20211214/remont-1763671466.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644354_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_2a1a3f9784163e0ada3e945902a46995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, удмуртская республика (удмуртия), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), александр бречалов
16:27 15.12.2021
 
Аграрии Удмуртии, пострадавшие от засухи, получат компенсации

Сельскохозяйственные предприятия Удмуртии, пострадавшие от засухи, получат компенсации

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 15 дек – РИА Новости. Сельскохозяйственные предприятия Удмуртии, пострадавшие от засухи, получат федеральную и региональную помощь: на компенсацию затрат направят более 500 миллионов рублей, сообщил глава республики Александр Бречалов.
"Более полумиллиарда рублей в качестве поддержки получат наши сельхозпредприятия, пострадавшие от засухи. Это компенсация затрат, связанных с производством зерновых и молока", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
Входная дверь квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
10:11Удмуртская Республика
В Удмуртии 64 семьи смогут улучшить жилищные условия по соцпрограмме
Он добавил, что на сегодня сельхозпроизводители республики получили порядка 2,8 миллиарда рублей прямых субсидий по всем направлениям господдержки и это на 600 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.
"В целом в Год села на развитие агропромышленного комплекса мы направили беспрецедентную сумму – 3,9 миллиарда рублей. И это не только строительство новых ферм, увеличение посевных площадей и поголовья, но еще и развитие инфраструктуры на селе – ремонт дорог, ДК, благоустройство общественных пространств, новые дома для сотрудников", - поделился Бречалов в соцсети.
По данным его пресс-службы, 506,7 миллиона рублей федеральных средств поступило в Удмуртию для оказания дополнительной поддержки сельхозпредприятиям республики в результате неблагоприятных погодных условий в нынешнем полевом сезоне. С учетом софинансирования из регионального бюджета общий объем доведенных средств составит 537 миллионов рублей.
"Эти дополнительные субсидии удмуртские сельхозпроизводители получают по двум направлениям. Причем по первому все средства в объеме 159,5 миллионов рублей на сегодня уже доведены – это возмещение затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур (пшеницы, ржи и ячменя) в 2020 и 2021 годах. Минсельхоз Удмуртии возместил затраты, связанные с покупкой ГСМ, средств защиты растений, минеральных удобрений и семян сельхозкультур. А также с выполнением работ и оказанием услуг по подготовке семян к посеву, выращиванию и уходу за посевами, уборке и подработке зерна", - говорится в сообщении пресс-службы.
Капельницы - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
Вчера, 15:08Удмуртская Республика
В Удмуртии на ремонт больниц дополнительно направят 500 миллионов рублей
 
Удмуртская РеспубликаЭкономикаУдмуртская Республика (Удмуртия)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Александр Бречалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
00:28Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"
Лента новостейМолния
Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"Мишель заявил, что ЕС поддержит реформы в странах "Восточного партнерства"